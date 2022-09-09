путін провів нараду з Радбезом рф: говорили про Україну, відомі деталі

Президент росії не вийшов на публіку, а провів засідання в режимі відеоконференції

У п’ятницю, 9 вересня, на 198-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну глава кремля володимир путін обговорив з постійними членами Ради безпеки рф зернову угоду.

Путін торкнувся теми України. "Телеграф" зібрав головні заяви президента росії, передає ТАСС. Повідомляється, що кривавий диктатор залишився незадоволеним тим, куди, за його даними, вирушає українське зерно. Крім того, він поскаржився на санкції Заходу, через які росія не може в повному обсязі постачати добрива. Також путін похвалився рекордними поставками зерна.

Основні заяви путіна щодо зернової угоди на нараді Ради безпеки росії 9 вересня:

рф за травень — серпень поставила на світовий ринок 6,6 млн тонн зерна;

росія цього року поставила за кордон 30 млн тонн зерна, готова наростити до 50 млн тонн і більше, урожай хороший;

Усього 3% українського зерна пішли до найбідніших країн, цей обсяг треба збільшувати;

Не може бути сумнівів щодо правдивості твердження про те, що зерно з України майже не пішло до бідних країн. За словами президента, "у нас усі ходи записані";

За чотири місяці цього року росія поставила до інших країн 7 млн тонн добрив;

Постачання російських добрив через європейські порти на інші континенти заборонено, така дискримінація неприпустима;

Виробники калійних добрив рф готові безкоштовно передати країнам, що розвиваються, сотні тисяч тонн добрив, що скупчилися в портах Європи.

Раніше повідомлялося, що путін допустив, що росія може вийти з зернової угоди. Раніше подібну заяву зробив постійний представник рф при ООН Василь Небензя. Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, чому путін намагається влаштувати зерновий шантаж.