Зерно виявилося не потрібним: замовник у Лівані відмовився приймати українську кукурудзу

На борту судна знаходиться 26 тисяч тонн української кукурудзи.

Перше судно з українським зерном, яке після розблокування морських маршрутів вийшло з порту Одеси, не змогло розвантажитися в Лівані, оскільки компанія-отримувач відмовилася від вантажу.

Як повідомляє посольство України в Бейруті, відправник вантажу судна Razoni тепер шукає нового одержувача, оскільки попередня компанія відмовилася приймати зерно через п’ятимісячну затримку.

Зазначається, що тепер відправник вантажу шукає можливість передати зерно іншому одержувачу в Лівані або в будь-якій іншій країні.

У міністерстві економіки Лівану після цього зазначили, що не мають відношення до цього, оскільки контракт виконувався у рамках угоди із приватною компанією.

В ООН, яка допомагала під час укладання договору про деблокування українських портів, також зазначили, що не втручаються в деталі комерційних угод.

Тим часом Мінінфраструктури України повідомило, що інше судно з українською кукурудзою вже досягло кінцевого пункту призначення в Туреччині, а ще два досягнуть своїх портів приблизно за тиждень. Загалом з України вдалося відправити близько 10 суден.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яких фінансових збитків росія завдала Україні, влаштувавши в Чорному морі справжню "зернову блокаду".