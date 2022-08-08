Зерно оказалось не нужно: заказчик в Ливане отказался принимать украинскую кукурузу

На борту судна находится 26 тысяч тонн украинской кукурузы

Первое судно с украинским зерном, которое после разблокировки морских маршрутов вышло из порта Одессы, не смогло разгрузиться в Ливане, так как компания-получатель отказалась от груза.

Как сообщает посольство Украины в Бейруте, грузоотправитель судна Razoni теперь ищет нового получателя, так как предыдущая компания отказалась принимать зерно из-за пятимесячной задержки.

Отмечается, что теперь грузоотправитель ищет возможность передать зерно другому получателю в Ливане или в любой другой стране.

В министерстве экономики Ливана после этого отметили, что не имеют отношения к этому, поскольку контракт выполнялся в рамках сделки с частной компанией.

В ООН, которая помогала при заключении договора о деблокировании украинских портов, тоже отметили, что не вмешиваются в детали коммерческих сделок.

Между тем, Мининфраструктуры Украины сообщило, что другое судно с украинской кукурузой уже достигло конечного пункта назначения в Турции, а еще два достигнут своих портов примерно через неделю. Всего же из Украины удалось отправить около 10 судов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой финансовый ущерб россия нанесла Украине, устроив в Черном море настоящую "зерновую блокаду".