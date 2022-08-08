Зерно оказалось не нужно: заказчик в Ливане отказался принимать украинскую кукурузу
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На борту судна находится 26 тысяч тонн украинской кукурузы
Первое судно с украинским зерном, которое после разблокировки морских маршрутов вышло из порта Одессы, не смогло разгрузиться в Ливане, так как компания-получатель отказалась от груза.
Как сообщает посольство Украины в Бейруте, грузоотправитель судна Razoni теперь ищет нового получателя, так как предыдущая компания отказалась принимать зерно из-за пятимесячной задержки.
Отмечается, что теперь грузоотправитель ищет возможность передать зерно другому получателю в Ливане или в любой другой стране.
В министерстве экономики Ливана после этого отметили, что не имеют отношения к этому, поскольку контракт выполнялся в рамках сделки с частной компанией.
В ООН, которая помогала при заключении договора о деблокировании украинских портов, тоже отметили, что не вмешиваются в детали коммерческих сделок.
Между тем, Мининфраструктуры Украины сообщило, что другое судно с украинской кукурузой уже достигло конечного пункта назначения в Турции, а еще два достигнут своих портов примерно через неделю. Всего же из Украины удалось отправить около 10 судов.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой финансовый ущерб россия нанесла Украине, устроив в Черном море настоящую "зерновую блокаду".