Відповідь НАТО? Іран приймають у ШОС, організацію, де вже є росія та Китай

Щорічне засідання організації пройде 15-16 вересня, на нього вже прибув путін

Іран, який забезпечив росію постачанням військових безпілотників власного виробництва, стане ще ближче до рф. Це відбудеться завдяки підписанню угоди про вступ Ірану до Шанхайської організації співробітництва (ШОС). На саміті організації, що проходить у ці дні на території Самарканда, будуть узгоджені основні моменти включення чергової країни до цього представництва.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на росЗМІ. Зазначимо, що Іран стане дев’ятою державою-членом ШОС. Крім нього в організацію входять Індія, Китай, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан, Узбекистан, Пакистан і, звичайно ж, росія.

Очікується, що іранські представники можуть бути повноцінними членами організації вже до наступного року. На 2023 рік традиційні збори представників ШОС будуть проведені в Індії.

На нинішньому ж засіданні, що пройде у два дні — 15 і 16 вересня, присутній навіть російський кривавий диктатор владимир путін. Він уже прибув до Самарканда з особистим візитом. До речі, зробив політик це вперше за три роки — очевидно, надто позначаються зіпсовані стосунки із західними світом.

У мережі вже зазначили, що росія, ймовірно, шукає підтримки в азіатських країн через те, що її економіка руйнується під тиском санкцій Європи та США. Не маючи можливості заручитися підтримкою НАТО чи іншої цивілізованої організації, у Кремлі змушені звертатися до нестандартних рішень.

Водночас довідки. ШОС – міжнародна організація, заснована 15 червня 2001 року лідерами Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії та Узбекистану. 9 червня 2017 року повноправними членами ШОС стали Індія та Пакистан. Головна угода, яку мають країни-учасниці ШОС, — це зміцнення довіри угод у військовій галузі та взаємне скорочення збройних сил у районі кордону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям вже вдалося знищити кілька іранських безпілотників, запущених росією на нашу територію. Офіційно Москва не підтверджує отримання такої техніки від Ірану.