Поруч із рф спалахнув новий конфлікт: на кордоні Киргизстану та Таджикистану відкрили стрілянину

Таджицьких прикордонників помітили на території іншої країни, куди вони проникли без дозволу

Ще не вщух збройний конфлікт між арміями Азербайджану та Вірменії, як поблизу російської території спалахнуло чергове територіальне протистояння. Ранок середи, 14 вересня, для прикордонників Таджикистану та Киргизстану розпочався із взаємної перестрілки на кордоні двох держав. Спочатку причиною події називають проникнення таджикистанських службовців на територію іншої країни та відмову слідувати вимогам уповноважених осіб.

Більше деталей розповість "Телеграф", посилаючись на повідомлення у росЗМІ. Попередньо відомо, що "обмін вогнем" вже завершився, а початковий інцидент, на щастя, обійшовся без жертв.

Стрілянина відбулася на территорії Киргизстану біля Булак-Баши, що входить у Баткенський район. Місцеві прикордонники, займаючись патрулюванням території, раптово виявили колег із Таджикистану. Останні зайняли на території іншої країни бойові позиції, які не мали наміру залишати. Після кількох попереджень та озвучених вимог забратися на свою територію таджицькі військові відкрили вогонь. Є дані, що серед іншої зброї використовувалися міномети.

Місцевість Булак-Баші на карті

Інцидент тривав кілька годин, але зараз у Булак-Баші тихо. Керівники прикордонних служб уже встигли провести телефонні переговори, домовляються про зустріч. Чи покинули таджики територію Киргизстану, поки що невідомо.

Зазначимо, що це не перше збройне протистояння цих двох країн. Попереднє спалахнуло понад рік тому — навесні 2021-го. Його причиною стала стара суперечка про воду, вірніше водороздільний пункт "Головний". Цей об’єкт знаходиться у власності Таджикистану, але використовується також і мешканцями прикордонних районів Узбекистану та Киргизстану.

Конфлікт почався після того, як таджики вирішили встановити камери спостереження біля "Головного" вододілу. Ситуація була напруженою близько тижня, доки 28 квітня не почалися військові зіткнення на кордоні поряд із Кьок-Ташем у Лейлексському районі. За наступні чотири дні понад 30 тисяч жителів довелося залишити Баткенську область Кирзигстану, було зруйновано 84 інфраструктурні об’єкти та 136 житлових будинків. Загалом загинуло 55 людей — 36 громадян Киргизстану та 19 таджиків. До речі, більшість жертв припала на мирне населення, серед померлих були навіть діти.

Нагадаємо, що останнім часом по всьому світу почастішала кількість глобальних військових конфліктів. Подробиці деяких з них "Телеграф" збирав у єдиний докладний матеріал.

Окремо також ми розбирали деталі протистояння Вірменії та Азербайджану у Нагірному Карабаху. До речі, у цій війні теж помітний російський слід.