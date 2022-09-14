росія може "підкинути хмизу" конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: у США розкрили деталі

У США закликали Баку та Єреван не допустити ескалації насильства

Уряд Росії здатний вплинути на Азербайджан та Вірменію, щоб зняти напругу між країнами, але може й розпалити конфлікт із новою силою.

Як повідомляє CNN, голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що росія може використати свій вплив, щоб призвести до ескалації напруги між двома країнами.

За словами держсекретаря, його непокоїть, що кремль може підкинути "хмизу у вогонь" конфлікту між Баку та Єреваном для відволікання уваги від України.

Водночас він зазначає, що Москва могла б докласти зусиль, щоб зняти напругу та закликати Вірменію та Азербайджан до мирного процесу.

Крім того, Блінкен повідомив, що провів переговори з лідерами двох країн та закликав не допустити ескалації конфлікту.

"Ми знову стали свідками спалаху бойових дій, у яких ніхто не зацікавлений", — сказав він.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2020 року розпочалася друга карабаська війна між Азербайджаном та Вірменією, бойові дії завершилися 10 листопада після підписання тристоронньої угоди.

Однак у серпні бойові дії спалахнули ще раз, коли Азербайджан знову звинуватив вірменські підрозділи у провокаціях та оголосив операцію "Відплата".