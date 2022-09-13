На кордоні між Азербайджаном і Вірменією нові сутички: що відомо на цей момент

Обидві сторони повідомляють про втрати серед військових

На кордоні між Вірменією та Азербайджаном у ніч на 13 вересня спалахнули нові сутички з інтенсивною перестрілкою, застосовувалися артилерія та великокаліберні гармати. Сторони взаємно звинувачують одна одну у провокаціях і публікуть фото зруйнованої цивільної інфраструктури. Станом на цю мить бойові дії стихли, ситуація на лінії зіткнення стабільна. Розповідаємо, що відомо наразі:

Вірменія заявила про обстріли, Пашинян подзвонив путіну

Вірменія звинуватила Азербайджан у обстрілі з мінометів та безпілотників прикордонних міст Горіс і Джермук, а також села Сотк. Також зазначалося про обстріли населених пунктів Варденіс, Капан, Артаніш та Ішханасар. Карта зіткнень виглядає так:

Карта бойових дій на кордоні

Прес-секретар міністра оборони Вірменії Арам Торосян зазначив, що опівночі азербайджанські збройні сили розпочали інтенсивний обстріл вірменських військових позицій і об'єктів цивільної інфраструктури. Голова громади села Сотк Севак Хачатрян опублікував фото пошкоджень, за його словами постраждала будівля адміністрації, кілька будинків спалено, у деяких будинків пошкоджено дахи та вікна.

Пошкодження у вірменському селі Сотк

Також Міноборони Вірменії заперечує звинувачення Азербайджану у тому, що почали обстріли першими і заявили, що військово-політичне керівництво Азербайджану готувало цю провокацію заздалегідь протягом останніх днів.

Оборонне відомство опублікувало відео, на якому підрозділи азербайджанських збройних сил нібито намагаються просунутися вздовж кордону, переходять його, наближаються до вірменських позицій, а потім, зазнаючи втрат, змушені повернутися:

Внаслідок зіткнень є щонайменше 49 загиблих з вірменської сторони, повідомив прем'єр-міністр Нікол Пашинян на терміново скликаному засіданні Національних зборів, передає "Радіо Азатутюн". За словами Пашиняна, інтенсивність боїв нині спала.

"Лише за одним-двома напрямками зараз триває напад азербайджанської сторони", — зазначив Пашинян.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подзвонив до президента росії володимира путіна і оголосив, що проситиме про допомогу в рф, Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) а також звернеться до Ради безпеки ООН.

Станом на 14:00 ситуація на окремих ділянках кордону залишається напруженою, незважаючи назниження інтенсивності обстрілів, повідомляє прес-служба Міноборони Вірменії.

"Противник продовжує спроби позиційного просування, особливо у напрямку населених пунктів Неркін Ханд, Верін Шоржа, Артаніш та Сотк", — наголошується у повідомленні.

Що кажуть у Азербайджані

У Баку в свою чергу кажуть, що Вірменія здійснила диверсію на трьох напрямках азербайджанського кордону: Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському. Так, у заявах Міністерства оборони Азербайджану йдеться про те, що вірменські війська вели розвідувальну діяльність на кордоні, перемістили зброю в цей район, а в ніч на понеділок провели мінування.

"В результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам стався бій", — оголосили у відомстві.

Заяви про вторгнення на територію сусідньої республіки в Баку назвали абсурдом. В Азербайджані повідомили про жертви серед азербайджанських військових і пошкодження своєї інфраструктури.

"Декілька позицій, укриттів і укріплених пунктів збройних сил Азербайджану … піддалися інтенсивному обстрілу зі зброї різного калібру, в тому числі мінометів, з боку підрозділів вірменської армії", — йдеться у повідомленні.

Баку вважає, що метою обстрілу вірменською стороною є затягування підписання мирної угоди та початку будівельно-відновлювальних робіт, які проводяться на звільнених територіях Нагірного Карабаху.

"Азербайджан дотримується тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року і зацікавлений у початку робіт з демаркації та делімітації кордонів та підписання мирного договору для встановлення миру та добробуту в регіоні. А протилежна сторона, навпаки, демонструє поведінку, яка суперечить заяві, мінуючи наші території та шляхи постачання наших підрозділів", — заявили у Міноборони.

У той час, як вірменський прем’єр дзвонив Путіну, міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов провів розмову телефоном з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Реакція світу

Секретаріат Організації договору про колективну безпеку виступив із заявою про неприйнятність застосування сили на кордоні Азербайджану та Вірменії

"Вважаємо застосування сили неприйнятним. Для врегулювання протиріч повинні використовуватися виключно політико-дипломатичні методи та домовленості, закріплені у заявах лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії від 9 листопада 2020 року, 11 січня та 26 листопада 2021 року", — йдеться у заяві.

ОДКБ "високо оцінює посередницькі зусилля" росії у припиненні вогню на лінії зіткнення. У зв'язку зі зверненням вірменської сторони до ОДКБ організовано роботу щодо залучення механізмів ОДКБ для врегулювання ситуації. Однак, які саме механізми задіють, в ОДКБ не уточнили.

У свою чергу Франція скликає засідання Ради Безпеки ООН, де підніме тему зіткнень між Вірменією та Азербайджаном, повідомили в офісі президента Еммануеля Макрона. Президент Франції закликав обидві сторони дотримуватися перемир'я.

Також до стриманості закликали Сполучені Штати. Держсекретар США Ентоні Блінкен важає, що військового рішення конфлікту бути не може.

Окрім цього, сьогодні о 18:00 за Києвом відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, його скликала Вірменія.