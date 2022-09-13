На границе между Азербайджаном и Арменией новые столкновения: что известно на данный момент

Обе стороны сообщают о потерях среди военных

На границе между Арменией и Азербайджаном в ночь на 13 сентября вспыхнули новые столкновения с интенсивной перестрелкой, применялись артиллерия и крупнокалиберные пушки. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и публикуют фото разрушенной гражданской инфраструктуры. По состоянию на этот момент боевые действия стихли, ситуация на линии столкновения стабильная. Рассказываем, что известно сейчас:

Армения заявила об обстрелах, Пашинян позвонил путину

Армения обвинила Азербайджан в обстреле из минометов и беспилотников пограничных городов Горис и Джермук, а также села Сотк. Кроме того, отмечалось об обстрелах населенных пунктов Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Карта столкновений выглядит следующим образом:

Карта боевых действий на границе

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арам Торосян отметил, что в полночь азербайджанские вооруженные силы начали интенсивный обстрел армянских военных позиций и объектов гражданской инфраструктуры. Глава общины села Сотк Севак Хачатрян опубликовал фото повреждений, по его словам, пострадало здание администрации, несколько домов сожжены, у некоторых домов повреждены крыши и окна.

Повреждения в армянском селе Сотк

Также Минобороны Армении отрицает обвинения Азербайджана в том, что они начали обстрелы первыми и заявили, что военно-политическое руководство Азербайджана готовило эту провокацию заранее в течение последних дней.

Оборонное ведомство опубликовало видео, на котором подразделения азербайджанских вооруженных сил якобы пытаются продвинуться вдоль границы, переходят его, приближаются к армянским позициям, а затем, понеся потери, вынуждены вернуться:

В результате столкновений есть по меньшей мере 49 погибших с армянской стороны, сообщил премьер-министр Никол Пашинян на срочно созванном заседании Национального собрания, передает " Радио Азатутюн ". По словам Пашиняна, интенсивность боев сейчас спала.

"Только по одному-двум направлениям сейчас идет нападение азербайджанской стороны", — отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину и объявил, что будет просить о помощи в РФ, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) а также обратится в Совет безопасности ООН.

По состоянию на 14:00 ситуация на отдельных участках границы остается напряженной, несмотря на снижение интенсивности обстрелов, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Противник продолжает попытки позиционного продвижения, особенно в направлении населенных пунктов Неркин Ханд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк", — отмечается в сообщении.

Что говорят в Азербайджане

В Баку в свою очередь говорят, что Армения совершила диверсию по трем направлениям азербайджанской границы: Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском. Так, в заявлениях Министерства обороны Азербайджана говорится, что армянские войска вели разведывательную деятельность на границе, переместили оружие в этот район, а в ночь на понедельник провели минирование.

"В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой", — объявили в ведомстве.

Заявления о вторжении на территорию соседней республики в Баку назвали абсурдом. В Азербайджане сообщили о жертвах среди азербайджанских военных и повреждении своей инфраструктуры.

"Несколько позиций, укрытий и укрепленных пунктов вооруженных сил Азербайджана… подверглись интенсивному обстрелу из оружия разного калибра, в том числе минометов, со стороны подразделений армянской армии", — говорится в сообщении.

Баку считает, что целью обстрела армянской стороной является затягивание подписания мирного соглашения и начала строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных территориях Нагорного Карабаха.

"Азербайджан придерживается трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и заинтересован в начале работ по демаркации и делимитации границ и подписанию мирного договора для установления мира и благосостояния в регионе. А противоположная сторона, напротив, демонстрирует поведение, противоречащее заявлению, минуя наши территории и пути снабжение наших подразделений", — заявили в Минобороны.

В то время как армянский премьер звонил Путину, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел разговор по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Реакция мира

Секретариат Организации договора о коллективной безопасности выступил с заявлением о неприемлемости применения силы на границе Азербайджана и Армении.

"Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", — говорится в заявлении.

ОДКБ "высоко оценивает посреднические усилия" россии по прекращению огня на линии столкновения. В связи с обращением армянской стороны в ОДКБ организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации. Однако какие именно механизмы задействуют, в ОДКБ не уточнили.

В свою очередь, Франция созывает заседание Совета Безопасности ООН, где поднимет тему столкновений между Арменией и Азербайджаном, сообщили в Офисе президента Эммануэля Макрона. Президент Франции призвал обе стороны соблюдать перемирие.

Также к воздержанию призывали Соединенные Штаты. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что военного решения конфликта быть не может.

Кроме того, сегодня в 18:00 по Киеву состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, его созвала Армения.