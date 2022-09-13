На границе Азербайджана и Армении идут бои: Ереван может обратиться к ОДКБ

Сообщается об использовании тяжелого вооружения и первых потерях

На границе Азербайджана и Армении начались активные обстрелы, а в сети появились видео того, что обстрелы армянской территории идут с применением тяжелой артиллерии и РСЗО.

Как сообщили российские СМИ со ссылкой на Минобороны Армении азербайджанские военные начали интенсивные обстрелы ориентировочно в 00:05 13 сентября, тем временем в Минобороны Азербайджана отметили, что этому предшествовала масштабная диверсия с армянской стороны.

"Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дорогами снабжения в разных направлениях. В результате принятых срочных мер по немедленному предотвращению этих актов завязался бой", — сообщили в МО Азербайджана

Там также отметили, что позиции азербайджанских военных были обстреляны, в том числе, и с минометов в результате чего есть погибшие.

В Армении же отметили, что их подразделения были подвержены обстрелам из тяжелой артиллерии в южной части страны по линии населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук

Кроме того, по сети уже разлетелись видео боев, а также появилась информация, что Армения рассматривает возможность обратиться к ОДКБ за помощью.

Напомним, в конце сентября 2020 года началась вторая карабахская война между Азербайджаном и Арменией, боевые действия завершились 10 ноября после подписания трехстороннего соглашения.

Однако в августе боевые действия вспыхнули еще раз, когда Азербайджан вновь обвинил армянские подразделения в провокациях и объявил операцию "Возмездие".