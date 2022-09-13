На кордоні Азербайджану та Вірменії точаться бої: Єреван може звернутися до ОДКБ

Повідомляється про використання важкого озброєння та перші втрати

На кордоні Азербайджану та Вірменії почалися активні бої, а в мережі з’явилися відео того, що обстріли вірменської території йдуть із застосуванням важкої артилерії та РСЗВ.

Як повідомили російські ЗМІ з посиланням на Міноборони Вірменії, азербайджанські військові розпочали інтенсивні обстріли орієнтовно о 00:05 13 вересня, тим часом у Міноборони Азербайджану зазначили, що цьому передувала масштабна диверсія з вірменської сторони.

"Диверсійні групи збройних сил Вірменії у темний час доби замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання у різних напрямках. У результаті вжитих термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам розпочався бій", — повідомили в МО Азербайджану.

Там також зазначили, що позиції азербайджанських військових були обстріляні, зокрема, і з мінометів, внаслідок чого є загиблі.

У Вірменії ж зазначили, що їхні підрозділи були обстріляні з важкої артилерії в південній частині країни по лінії населених пунктів Горіс, Сотк і Джермук.

Крім того, мережею вже розлетілись відео бойових дій, а також з’явилася інформація, що Вірменія розглядає можливість звернутися до ОДКБ за допомогою.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2020 року розпочалася друга карабаська війна між Азербайджаном та Вірменією, бойові дії завершилися 10 листопада після підписання тристоронньої угоди.

Однак у серпні бойові дії спалахнули ще раз, коли Азербайджан знову звинуватив вірменські підрозділи у провокаціях та оголосив операцію "Відплата".