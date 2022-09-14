россия может "подбросить хвороста" конфликт между Азербайджаном и Арменией: в США раскрыли детали
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В США призвали Баку и Ереван не допустить эскалации насилия
Правительство россии способно повлиять на Азербайджан и Армению, чтобы снять напряжение между странами, но может и разжечь конфликт с новой силой.
Как сообщает CNN, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что россия может использовать свое влияние, чтобы привести к эскалации напряжения между двумя странами.
По словам госсекретаря, его беспокоит, что кремль может подкинуть "хвороста в огонь" конфликта между Баку и Ереваном для отвлечения внимания от Украины.
Вместе с тем он отмечает, что Москва могла бы приложить усилия, чтобы снять напряжение и призвать Армению и Азербайджан к мирному процессу.
Кроме того, Блинкен сообщил, что провел переговоры с лидерами двух стран и призвал не допустить эскалации конфликта.
"Мы снова стали свидетелями вспышки боевых действий, в которых никто не заинтересован", — сказал он.
Напомним, в конце сентября 2020 года началась вторая карабахская война между Азербайджаном и Арменией, боевые действия завершились 10 ноября после подписания трехстороннего соглашения.
Однако в августе боевые действия вспыхнули еще раз, когда Азербайджан вновь обвинил армянские подразделения в провокациях и объявил операцию "Возмездие".