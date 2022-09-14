Рядом с рф вспыхнул новый конфликт: на границе Кыргызстана и Таджикистана открыли стрельбу

Таджикских пограничников заметили на территории другой страны, куда они проникли без разрешения

Еще не утих вооруженный конфликт между армиями Азербайджана и Армении, как вблизи российской территории вспыхнуло очередное территориальное противостояние. Утро среды, 14 сентября, для пограничников Таджикистана и Кыргызстана началось со взаимной перестрелки на границе двух государств. Изначальной причиной происшествия называют проникновения таджикистанских служащих на территорию другой страны и отказ следовать требованиям уполномоченных лиц.

Больше деталей расскажет "Телеграф", ссылаясь на сообщения в росСМИ. Предварительно известно, что "обмен огнем" уже завершился, а изначальный инцидент, к счастью, обошелся без жертв.

Стрельба произошла на территории Кыргызстана в местности Булак-Башы, что входит в Баткенский район. Местные пограничники, занимаясь патрулированием территории, внезапно обнаружили коллег из Таджикистана. Последние заняли на территории другой страны боевые позиции, которые не собирались покидать. После нескольких предупреждений и требований убраться на свою территорию таджикские военные открыли огонь. Есть данные, что среди прочего оружия использовались минометы.

Местность Булак-Башы на карте

Инцидент продолжался несколько часов, но на данный момент в Булак-Башы тихо. Руководители пограничных служб уже успели провести телефонные переговоры, договариваются о встрече. Покинули ли таджики территорию Кыргызстана, пока неизвестно.

Отметим, что это не первое вооруженное противостояние этих двух стран. Предыдущее вспыхнуло более года назад — весной 2021-го. Его причиной стал старый спор о воде, вернее водораздельном пункте "Главный". Этот объект находится в собственности Таджикистана, но используется также и жителями пограничных районов Узбекистана и Кыргызстана.

Конфликт начался после того, как таджики решили установить камеры наблюдения у "Главного" водораздела. Ситуация была напряженной около недели, пока 28 апреля не начались военные столкновения на границе рядом с Кьок-Таша в Лейлекском районе. За следующие четыре дня более 30 тысячам жителей пришлось покинуть Баткенскую область Кырзыгстана, было разрушено 84 инфраструктурных объекта и 136 жилых домов. Всего погибло 55 человек — 36 граждан Кырзыгстана и 19 таджиков. К слову, большинство жертв пришлось на мирное население, среди умерших были даже дети.

Напомним, что в последнее время по всему миру участилось количество глобальных военных конфликтов. Подробности о некоторых из них "Телеграф" собирал в единый подробный материал.

Отдельно также мы разбирали детали противостояния Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. К слову, в этой войне тоже неслабо заметен российский след.