Почему раз за разом "вспыхивает" Нагорный Карабах - объяснение простыми словами

Доступно объяснили историю давнего конфликта

Довольно часто в средствах массовой информации вспыхивает тема Нагорного Карабаха, — большинство знает, что на той территории идет конфликт между Арменией и Азербайджаном, но детали и причины его ускользают от понимания.

"Телеграф" углубился в историю, пообщался с азербайджанским журналистом Фаридом Шахбазлы, и решил кратко объяснить ситуацию в Карабахе простыми словами.

Немножко истории

Начнем с первопричин. Еще до начала нашей эры территория Нагорного Карабаха как часть провинции Арцах входила в состав Великой Армении, в IV веке нашей эры перешла к Персии, в XIX веке вошла в Российскую империю, после чего стала частью Азербайджанской советской республики, где получила автономию.

По состоянию на 1987 год большинство жителей Карабаха были этническими армянами, проповедующими христианство, при этом регион оставался в составе Азербайджана, следующего мусульманству, — на фоне этого карабахские армяне стали просить перехода Карабаха в состав Армянской республики, после чего началась первая карабахская война, которая длилась до 1994 года, после чего конфликт заморозился, а Карабах стал де-факто независимым от Азербайджана. Огонь прекратили, но мирного соглашения не достигли.

Последнее большое обострение

Вторая карабахская война (также известная как операция "Кинжал") началась 27 сентября 2020 года, и в ходе нее Азербайджан вернул контроль над пятью городами, четырьмя поселками, сотнями сел и границей с Ираном.

Закончилась эта вспышка конфликта подписанием 10 ноября 2020 года трехсторонней декларации между Арменией, Азербайджаном и россией, и введением на территорию Карабаха российских "миротворцев".

В соответствии с условиями декларации, армяне должны были вывести своих военных и передать отдельные подконтрольные территории Азербайджану.

Потерянные Арменией территории в первой карабахской войне, — оранжевые; потерянные во второй войне, — красные (в боях) и заштрихованные (по декларации)

Ситуация на сегодня

Армения отказалась выводить подразделения и провела ряд диверсий на территории Азербайджана, — тот не оставил такие действия без ответа, и 3 августа 2022 года начал карательную операцию "Месть".

"3 августа Министерство обороны Азербайджанской Республики официально объявило о проведении антитеррористической операции "Месть". В результате операции была предотвращена попытка захвата незаконным армянским вооруженным формированиям сопки Кирхгиз, расположенной в горном хребте, охватывающем территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и создания там новых боевых позиций. "Киргиз" возвышенность, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и ряд других важных господствующих высот были взяты под контроль азербайджанскими частями. В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, а также нанесен воздушный удар по воинской части в поселке Юхари Оратаг на территории бывшего Агдаринского района, ныне Кельбаджарского района. В результате уничтожена и ранена живая сила незаконных армянских боевиков, а также уничтожено несколько гаубиц Д-30, военная техника и большое количество боеприпасов", — объясняет азербайджанский журналист Фарид Шахбазлы.

Фарид Шахбазлы

Власти Азербайджана аргументировали необходимость проведения операции тем, что "кровь азербайджанского шехида дорого обошлась врагам и они не должны об этом забывать", и подчеркивают, что если Армения снова решится на диверсии и сопротивление, то "ответ будет таким же".

После карательной операции армяне вынужденно стали все же покидать город Лачин, села Забух и Сус, которые Азербайджан считает своими, — однако перед выездом они сжигают свои дома и постройки, в которых жили 30 лет, также загораются леса и горы, что стало причиной настоящей экологической катастрофы.