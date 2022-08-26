Историческое событие: Азербайджан объявил о контроле над важным городом в Нагорном Карабахе

Населенный пункт с 1992 года находился на подконтрольной Армении территории

Войска Азербайджана вошли в город Лачин, который три десятилетия находился под контролем Армении из-за войны в так называемом Нагорном Карабахе.

Соответствующую информацию в пятницу, 25 августа, азербайджанский президент Ильхам Алиев написал на странице своего Twitter, отметив, что кроме города военным удалось вернуть еще и два поселка.

"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия разместилась в Лачине. Села Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех людей Лачина и Азербайджана с этим событием", — написал он.

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Стоит напомнить, что ранее появилась информация о том, что россия передала Азербайджану контроль над населенными пунктами Лачин, Забух и Сусс, фактически передав Баку контроль над Лачинским коридором. Именно этот коридор является единственным наземным маршрутом, соединяющим непризнанную республику с Арменией.

В рамках соглашения, заключенного между Арменией и Азербайджаном по окончании войны на территории Нагорного Карабаха в 2020 году, обе стороны в течение трех лет должны были построить дорогу в обход Лачинского коридора.

В результате Азербайджан успел сдать свой маршрут эксплуатацию раньше и потребовал от Армении осуществить то же самое. В то же время Россию призвали повлиять на Ереван, чтобы тот вывел свои "миротворческие силы". Как следствие, в начале августа азербайджанские войска закрепили свои позиции, начав в Нагорном Карабахе военную операцию.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Азербайджан выдвинул Армении ряд требований, среди которых был полный вывод и разоружение армянских подразделений в Нагорном Карабахе.

Также напомним, одним из положений соглашения между Азербайджаном и Арменией был полный вывод армянских подразделений из Карабаха.