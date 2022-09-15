Ежегодное заседание организации пройдет 15-16 сентября, на него уже прибыл путин

Иран, обеспечивший россию поставками военных беспилотников собственного производства, станет еще ближе к рф. Это произойдет благодаря подписанию соглашения о вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). На саммите организации, что проходит в эти дни на территории Самарканда, будут согласованы основные моменты по включению очередной страны в это представительство.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на росСМИ. Отметим, что Иран станет девятым государством-членом ШОС. Кроме него в организацию входят Индия, Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Пакистан и, конечно, же россия.

Ожидается, что иранские представители смогут быть полноценными членами организации уже к следующему году. На 2023 год традиционное собрание представителей ШОС будет проведено в Индии.

На нынешнем же заседании, что пройдет в два дня — 15 и 16 сентября, поприсутствует даже российский кровавый диктатор владимир путин. Он уже прибыл в Самарканд с личным визитом. К слову, сделал политик это впервые за три года — очевидно, слишком уж сказываются попорченные отношения с западными миром.

В сети уже отметили, что рф может искать поддержки у азиатских стран из-за того, что ее экономика рушится под давлением санкций Европы и США. Не имея возможности заручиться поддержкой НАТО или другой цивилизованной организации, в Кремле вынуждены обращаться к не самым стандартным решениям.

Вместе справки. ШОС — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, рф, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. Главное соглашение, которое имеют страны-участницы ШОС — это укрепление доверия соглашений в военной области и взаимное сокращение вооружённых сил в районе границы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, украинцам уже удалось уничтожить несколько иранских беспилотников, запущенных россией на нашу территорию. Официально Москва не подтверждает получение такой техники от Ирана.