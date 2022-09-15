Удар по венгерскому другу путина: Европарламент сделал громкое заявление

Заявляется, что в Венгрии теперь отсутствует уважение демократических норм

Венгрия, чей премьер-министр Виктор Орбан регулярно становится героем международных скандалов, снова в центре внимания — Европарламент принял решение, согласно которому не считает эту страну полноценной демократией.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Европарламента.

В Европарламенте осудили "преднамеренные и систематические усилия правительства Венгрии" по подрыву европейских ценностей.

Отмечается, что отсутствие решительных действий Европейского Союза способствовало возникновению "гибридного режима избирательной автократии", то есть конституционной системы, в которой проходят выборы, но отсутствует уважение демократических норм и стандартов. Об этом говорят евродепутаты.

Следует обратить внимание на то, что этот отчет европарламентарии приняли 433 голосами "за". 123 выступили против и 28 воздержались.

"Выводы этого доклада понятны и бесповоротны: Венгрия не является демократией. Для парламента как никогда важно было занять эту позицию, учитывая тревожные темпы отступления от верховенства закона в Венгрии", — заявила докладчик парламента по ситуации в Венгрии Гвендолин Дельбос-Корфилд.

Как сообщал "Телеграф" ранее, премьер-министр Виктор Орбан оказался в центре скандала из-за своего заявления о том, что россии и США нужны переговоры.