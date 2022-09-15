Удар по угорському другу путіна: Європарламент зробив гучну заяву

Заявляється, що в Угорщині тепер відсутня повага до демократичних норм

Угорщина, чий прем'єр-міністр Віктор Орбан регулярно стає героєм міжнародних скандалів, знову в центрі уваги – Європарламент ухвалив рішення, згідно з яким не вважає цю країну повноцінною демократією.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Європарламенту.

В Європарламенті засудили "навмисні та систематичні зусилля уряду Угорщини" з підриву європейських цінностей.

Наголошується, що відсутність рішучих дій Європейського Союзу сприяла виникненню "гібридного режиму виборчої автократії", тобто конституційної системи, в якій відбуваються вибори, але відсутня повага до демократичних норм і стандартів. Про це кажуть євродепутати.

Варто звернути увагу на те, що цей звіт європарламентарі ухвалили 433 голосами "за". 123 виступили "проти" та 28 утрималися.

"Висновки цієї доповіді зрозумілі та безповоротні: Угорщина не є демократією. Для парламенту як ніколи важливо було зайняти цю позицію з огляду на тривожні темпи відступу від верховенства закону в Угорщині", — заявила доповідач парламенту щодо ситуації в Угорщині Гвендолін Дельбос-Корфілд.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, прем'єр-міністр Віктор Орбан опинився в центрі скандалу через свою заяву, що росії і США потрібні переговори.