Спустя более полугода войны с Украиной, козак все еще остается на своем посту в россии

Уроженец Украины дмитрий козак, который является заместителем главы администрации российского президента, до полномасштабного вторжения рф в Украину якобы пытался убедить владимира путина в том, что достиг соглашения с Киевом относительно его отказа от вступления в НАТО, поэтому эскалация не нужна. Однако кремлевский лидер не прислушался к своему подчиненному и все же приступил к так называемой "спецоперации".

Как сообщает Reuters, казак обсуждал с путиным предварительное соглашение с Украиной, которое "удовлетворило бы требование российской федерации относительно отказа Киева вступать в НАТО".

Издание отмечает, что представитель администрации российского лидера на тот момент имел хорошие возможности для того, чтобы провести с Украиной переговоры по мирному соглашению, ведь с 2020 года именно владимир путин предоставил ему право вести переговоры о боевых действиях на востоке.

Кроме того, казак присутствовал на заседании совбеза, которое проходило за три дня до полномасштабного вторжения рф. Камерам государственного телевидения удалось записать кусок диалога с российским президентом, где тот рассказывал о своих целях по поводу официального признания псевдореспублик "лнр" и "днр".

В то же время камеры не зафиксировали высказывания казака о том, что он против каких-либо шагов россии относительно дальнейшей эскалации ситуации с Украиной. Об этом изданию сообщили лица, близкие к руководству рф. Одному из них удалось узнать об этом от людей, присутствовавших на собрании.

Однако кремлевский диктатор козака не послушал, и все же принял решение полномасштабно пойти войной на Украину.

Стоит также отметить, что, несмотря на все вышеизложенное, дмитрий козак до сих пор находится в должности заместителя главы администрации президента рф. Однако, согласно данным источников, он был отстранен от вопросов, касающихся Украины.

"Насколько мы видим, коака нигде не видно ", – отмечают источники.

В россии уже успели отреагировать на материал Reuters. В частности, спикер лидера кремля дмитрий песков опроверг информацию о наличии проекта соглашения между москвой и Киевом до полномасштабного вторжения.

"Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это абсолютно неправильная информация", — заявил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как американский генерал в отставке Бен Ходжес прокомментировал вероятность применения владимиром путиным ядерного оружия против Украины, подчеркнув, что российский лидер точно не самоубийца и все же опасается вероятных последствий такого своего поступка.