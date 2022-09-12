"путин не склонен к самоубийству": генерал Ходжес о вероятности ядерного удара рф по Украине

У США есть много способов нанести россии ответный удар – притом не обязательно ядерным оружием

Уверенный в скором возврате Украиной временно оккупированного Крыма американский генерал в отставке Бен Ходжес полагает, что в случае попыток рф применить ядерное оружие против нашей страны Соединенные Штаты Америки не будут оставаться безучастным наблюдателем.

Об этом бывший командующий войсками США в Европе написал в своем Twitter.

Так, отвечая на вопрос фолловера о том, что Америка предпримет в том случае, если "отчаявшийся Путин нанесет тактический ядерный удар по территории Украины – неужели снова введет новые санкции?", генерал признал, что риск применения ядерного оружия существует, но он вряд ли является высоким.

"Соединенным Штатам придется ответить на использование россией ядерного оружия, так как Китай, Северная Корея и Иран будут молча наблюдать за происходящим. И если ответа не последует, это их приободрит. Ответ не обязательно будет ядерным. Есть много средств в Украине и за ее пределами, которым кремль не сможет ничего противопоставить, и русские знают это. Поэтому я думаю, что подобный шаг маловероятен", — написал американский генерал в отставке.

Твит Ходжеса

В еще одном твите Ходжес выразил уверенность, что даже не имея никого реального преимущества на поле боя, Путин и его ближайшее окружение вряд ли станут прибегать к "ядерной кнопке", так как не склонны к самоубийству.

Твит американского генерала в отставке

Другими словам, генерал в очередной раз намекнул на то, что если рашисты рискнут применить ядерное оружие, то возмездие настигнет их в любом бункере.

Напомним, что, по мнению военного эксперта института Евро-Атлантического сотрудничества Игоря Козия, мощности страны-потенциального террориста насчет использования ядерного оружия не доказаны, и, возможно, сильно переоценены.