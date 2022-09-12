"путін не схильний до самогубства": генерал Ходжес про ймовірність ядерного удару рф по Україні
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У США є багато способів завдати росії удару у відповідь – до того ж не обов’язково ядерною зброєю
Впевнений у швидкому поверненні Україною тимчасово окупованого Криму американський генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що у разі спроб рсії застосувати ядерну зброю проти нашої країни Сполучені Штати Америки не залишатимуться байдужим спостерігачем.
Про це колишній командувач військ США в Європі написав у своєму Twitter.
Так, відповідаючи на запитання фолловера про те, що Америка зробить у тому випадку, якщо "зневірений Путін завдасть тактичного ядерного удару по території України – невже знову введе нові санкції?", генерал визнав, що ризик застосування ядерної зброї існує, але він навряд чи є високим.
"Сполученим Штатам доведеться відповісти на використання росією ядерної зброї, оскільки Китай, Північна Корея та Іран мовчки спостерігатимуть за тим, що відбувається. І якщо відповіді не буде, це їх підбадьорить. Відповідь не обов’язково буде ядерною. Є багато засобів в Україні та за її межами", яким кремль не зможе нічого протиставити, і росіяни знають це. Тому я думаю, що подібний крок малоймовірний ", — написав американський генерал у відставці.
У ще одному твіті Ходжес висловив упевненість, що навіть не маючи жодної реальної переваги на полі бою, Путін і його найближче оточення навряд чи вдаватимуться до "ядерної кнопки", оскільки не схильні до самогубства.
Іншими словами, генерал вкотре натякнув на те, що якщо рашисти ризикнуть застосувати ядерну зброю, то відплата наздожене їх у будь-якому бункері.
Нагадаємо, що, на думку військового експерта інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігоря Козія, потужності країни-потенційного терориста щодо використання ядерної зброї не доведені і, можливо, сильно переоцінені.