"путін не схильний до самогубства": генерал Ходжес про ймовірність ядерного удару рф по Україні

У США є багато способів завдати росії удару у відповідь – до того ж не обов’язково ядерною зброєю

Впевнений у швидкому поверненні Україною тимчасово окупованого Криму американський генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що у разі спроб рсії застосувати ядерну зброю проти нашої країни Сполучені Штати Америки не залишатимуться байдужим спостерігачем.

Про це колишній командувач військ США в Європі написав у своєму Twitter.

Так, відповідаючи на запитання фолловера про те, що Америка зробить у тому випадку, якщо "зневірений Путін завдасть тактичного ядерного удару по території України – невже знову введе нові санкції?", генерал визнав, що ризик застосування ядерної зброї існує, але він навряд чи є високим.

"Сполученим Штатам доведеться відповісти на використання росією ядерної зброї, оскільки Китай, Північна Корея та Іран мовчки спостерігатимуть за тим, що відбувається. І якщо відповіді не буде, це їх підбадьорить. Відповідь не обов’язково буде ядерною. Є багато засобів в Україні та за її межами", яким кремль не зможе нічого протиставити, і росіяни знають це. Тому я думаю, що подібний крок малоймовірний ", — написав американський генерал у відставці.

Твіт Ходжеса

У ще одному твіті Ходжес висловив упевненість, що навіть не маючи жодної реальної переваги на полі бою, Путін і його найближче оточення навряд чи вдаватимуться до "ядерної кнопки", оскільки не схильні до самогубства.

Твіт американського генерала у відставці

Іншими словами, генерал вкотре натякнув на те, що якщо рашисти ризикнуть застосувати ядерну зброю, то відплата наздожене їх у будь-якому бункері.

Нагадаємо, що, на думку військового експерта інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігоря Козія, потужності країни-потенційного терориста щодо використання ядерної зброї не доведені і, можливо, сильно переоцінені.