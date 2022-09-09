Україна поверне Крим: генерал США дав оптимістичний прогноз та назвав терміни

На думку військового, росіяни втратили можливості для наступу

Успіхи Збройних сил України на Харківському напрямку, а також масштабний контрнаступ на Херсонщині, у ході якого українські військові звільнили кілька населених пунктів, посилює настрої про те, що російсько-українська війна закінчиться повною перемогою України.

Як передає Newsweek, таку думку озвучив колишній командувач армії США у Європі, генерал у відставці Бен Годжес у кулуарах Тбіліської міжнародної конференції Інституту Маккейна цього тижня.

На його думку, в таких умовах, як Сили оборони України діють зараз, відновлення повного суверенітету відбудеться зовсім скоро.

"Вони поставили умови, за яких вони можуть відновити повний суверенітет, включно з Кримом, я думаю, протягом наступного року", — заявив Годжес.

Американський генерал додав, що російська армія за пів року війни спромоглася захопити менш ніж 20% території України, але при цьому повністю вичерпала здатність проводити подальші наступальні операції. Годжес іронічно вказав, що армія, яка вважала себе другою у світі тепер є другою в Україні.

При цьому він додав, що Захід має й надалі підтримувати Україну і надавати допомогу, яка дасть можливість офіційному Києву досягнути повної воєнної перемоги.

"Потрібна декларація про те, що ми хочемо перемоги України, що ми хочемо, щоб вона повернула всю свою територію, що ми хочемо, щоб вона могла захистити себе в майбутньому, і що ми будемо робити все необхідне, щоб допомогти їм це зробити", — сказав Годжес, додавши, що Вашингтон повністю усвідомлює потреби України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що серед найбільших успіхів української армії на Харківському напрямку — взяття під контроль міста Балаклія, про що стало відомо в четвер, 8 вересня. Також з'ясувалося, що завдяки цьому наступу понад 10 тисяч російських загарбників від Куп'янська до Слов'янська можуть попасти в оточення українських військових вже дуже скоро.