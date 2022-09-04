ЗСУ звільнили важливий населений пункт на Херсонщині: у мережі з’явилося знакове фото

ЗСУ повернули населений пункт під контроль України

Збройні сили України звільнили населений пункт Високопілля (Херсонська область) та підняли там державний прапор.

Інформацію про це було оприлюднено у телеграм-каналі Першої окремої бригади спеціального призначення ЗСУ імені Івана Богуна. Там повідомили, що прапор був піднятий рано-вранці 4 вересня.

"Сьогодні вранці підрозділи ЗСУ підняли державний прапор над лікарнею у смт Високопілля Херсонської області", — йдеться у повідомленні.

Пізніше це фото оприлюднив у своєму телеграм-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Тим часом у каналах російських пропагандистів також оприлюднили інформацію про те, що ЗСУ спробували оточити там сили ВДВ, а тому росіяни з боєм відступили.

При цьому наголошується, що українські військові атакували їх з напряму населених пунктів Потьомкіно та Ольгіно, які знаходяться на захід і схід Високопілля.

Читайте також: Категорія Україна Міст у Новій Каховці все? У мережі показали фото руйнувань Забезпечувати угруповання військ на правому березі Дніпра для окупантів стає дедалі складніше

Як повідомлялося раніше, американський генерал у відставці Бен Ходжес висловив думку, що українські військові спроможні вийти на кордони 23 лютого вже до кінця цього року.

Водночас голова Миколаївської ОДА Віталій Кім попередив, що будувати передчасні плани щодо перемоги поки що не стоїть — ситуація на фронті дуже мінлива, хоча наші воїни мають певні успіхи.