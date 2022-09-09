Украина вернет Крым: генерал США дал оптимистический прогноз и назвал сроки

По мнению военного, россияне упустили возможности для наступления

Успехи Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, а также масштабное контрнаступление в Херсонской области, в ходе которого украинские военные освободили несколько населенных пунктов, усиливает настроения о том, что российско-украинская война закончится полной победой Украины.

Как передает Newsweek, такое мнение озвучил бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в кулуарах Тбилисской международной конференции Института Маккейна на этой неделе.

По его мнению, в таких условиях, как Силы обороны Украины действуют сейчас, возобновление полного суверенитета произойдет совсем скоро.

"Они поставили условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет, включая Крым, я думаю, в течение следующего года", — заявил Ходжес.

Американский генерал добавил, что российская армия за полгода войны смогла захватить менее 20% территории Украины, но при этом полностью исчерпала способность проводить дальнейшие наступательные операции. Ходжес иронически указал, что армия, считавшая себя второй в мире, теперь является второй в Украине.

При этом он добавил, что Запад должен и дальше поддерживать Украину и оказывать помощь, которая позволит официальному Киеву достичь полной военной победы.

"Нужна декларация на то, что мы хотим победы Украины, что мы хотим, чтобы она вернула всю свою территорию, что мы хотим, чтобы она могла защитить себя в будущем, и что мы будем делать все необходимое, чтобы помочь им это сделать", – сказал Ходжес, добавив, что Вашингтон полностью осознает потребности Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что среди наибольших успехов украинской армии на Харьковском направлении — взятие под контроль города Балаклея, о чем стало известно в четверг, 8 сентября. Также выяснилось, что благодаря этому наступлению более 10 тысяч российских захватчиков от Купянска до Славянска могут попасть в окружение украинских военных уже очень скоро.