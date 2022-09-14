Эрдоган и Си Цзиньпин высасывают из россии все соки, - генерал рассказал, как Китай уже поглощает рф

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, чего ожидать Киеву от встречи путина и Си Цзиньпина

Китайский лидер Си Цзиньпин совершит на этой неделе государственные визиты в Казахстан и Узбекистан. Это его первое заграничное турне с начала пандемии коронавируса, сообщает Reuters. Учитывая якобы нейтральную, но больше пророссийскую позицию руководства Китайской Народной Республики (КНР) в войне рф против Украины, встречи Си Цзиньпина с российским диктатором владимиром путиным, возможные в рамках грядущих визитов, имеют для Киева большое значение. Чего и почему можно ожидать от этого заграничного вояжа руководителя КНР, специально для "Телеграфа" прокомментировал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

россия под нажимом западных санкций бросилась в объятия Китаю

По мнению Николая Маломужа, Китай пытается играть роль не просто регионального, но и мирового лидера. И ему важно нарастить ресурсы, включая внешние. Поддержать те страны и регионы, которые, как он считает, находятся в зоне его влияния или в перспективе там окажутся.

"При этом Турцию представители КНР рассматривают как партнера, а рф – скорее как объект для решения своих геополитических задач. Экономических, энергетических, в перспективе – территориальных. Китай решил проявить активность в формате укрепления своих позиций. Заявить, что готов не только сотрудничать, но и фактически доминировать (что, понятно, не будет оглашено публично) в регионах, ранее относящихся к российский сфере влияния", – поясняет экс-глава Внешней разведки Украины.

Он отмечает, почему в первую очередь делается заход в Казахстан, страны Средней Азии, которые ближе к КНР. Таким образом идет усиление китайского влияния на рф, учитывая ослабление позиций россии в период войны с Украиной и отсутствие альтернативы для российской экономики, энергетики, технологическую отсталость рф.

"Китай обоснованно полагает, что россия будет чутко ориентироваться на его экономику, на политическую и дипломатическую поддержку Пекина. Возможно, на скрытную (чтобы не попасть под санкции) – технологическую и военную. Ну а рф активно идет на такие контакты, тем самым неминуемо втягиваясь в орбиту влияния Китая. И это будет мощный рычаг влияния Пекина на москву", – уверен генерал.

В перспективе, при ослаблении россии, а уж тем более при более чем вероятной внутренней дестабилизации в стране-агрессоре на фоне поражений в Украине и усилившихся последствий санкций, Китай использует это с выгодой для себя. И уже сейчас он создает предпосылки для вхождения во все сферы деятельности рф. Перетягивая на себя роль лидера в регионах, ранее относящихся к зоне влияния россии. И вытягивая задешево ресурсы из самой россии, подчеркивает Николай Маломуж.

К тому же, продолжает он, Китай всё более начинает контролировать финансовую систему рф, которая при долларовом голодании подсаживается на юань.

"Можем говорить о том, что россия под нажимом западных санкций бросилась в объятия Китаю. А тот и рад, навязывая свои правила: какие могут быть расчеты, может ли сниматься наличка, может ли ввозиться валюта из Китая. То есть Пекин, не стесняясь, берет москву в оборот. И это только начало. При более сложной социально-экономической, военной ситуации для рф (что вполне прогнозируемо) вероятна мощная китайская экспансия в россию, установление контроля над рядом отраслей и территорий", – предполагает генерал.

Он не сомневается, что все это происходит именно сейчас, потому что слабость россии более чем очевидна. И КНР считает, что настало время вступить в игру.

"Пока на уровне Средней Азии, Турции, рф. За счет создания определенной системы контроля над ними, некой "гегемонии", экономической и технологической "оккупации", вытягивания ресурсов по крайне низким ценам. С параллельным политическим укреплением, созданием некоего центра противостояния США и в целом коллективному Западу", – поясняет Николай Маломуж.

Турция и Китай будут подавлять россию. У нее не будет ресурсов, чтобы продолжать агрессию

Для Украины, считает генерал, на данном этапе такая китайская экспансия не приносит дивидендов. Скорее, наоборот – в краткосрочной перспективе рф получает возможность сбыта энергоресурсов (газа, нефти) Китаю, дозированную поддержку финансами и технологиями. Что, конечно, смягчает действие западных санкций.

"Но это, подчеркиваю, краткосрочная перспектива. В дальнейшем россия будет ослаблена за счет тех же Турции и Китая. Они фактически высасывают из нее все соки. Снижение экономического и технологического потенциала рф ведет к одновременному снижению мощи ее и без того потрепанной в Украине армии. Как следствие – тотальная деградация государства-агрессора. Не сразу, в среднесрочной перспективе. Но это, конечно, выгодно Украине и всему цивилизованному миру. Турция и КНР станут подавлять рф. Она не будет иметь таких мощных ресурсов, чтобы продолжать агрессию", – отмечает Николай Маломуж.

Важным он считает и возможность с помощью КНР и Турции выйти на переговорный процесс.

"По разным каналам мы ведем диалог и с Си Цзиньпином, и с Эрдоганом, и с их окружением, – рассказывает экс-глава Внешней разведки Украины. – Предполагаю, что китайский и турецкий лидеры во время грядущих переговоров предложат формулу выхода на мирный процесс между Украиной и россией. А такие переговоры, как высшее военно-политическое руководство нашей страны уже не раз заявляло, как пояснялось по различным дипломатическим, оперативным каналам и Турции, и Китаю, – возможны лишь при соблюдении норм международного права, что подразумевает восстановление территориальной целостности, суверенитета Украины".

Потому, подчеркивает эксперт, есть надежда, что некая формула мирного процесса будет заявлена и Си Цзиньпином, и Эрдоганом.

"Они могли бы взять на себя процесс стимулирования урегулирования ситуации. Вопрос – на каких принципах, – акцентирует Николай Маломуж. – Или прекращение войны и освобождение территорий, занятых агрессором, начиная с 24 февраля (к чему, похоже, склонны Турция и Китай, а возможно, уже и рф). Или – полный суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым и весь Донбасс (на что делает сейчас ставку официальный Киев)".

По мнению генерала, активная позиция Китая и Турции в давлении на рф с целью прекращения войны против Украины укрепила бы за ними статус сильных геополитических игроков. К тому же, отмечает он, им самим выгодно, чтобы агрессия против Украины прекратилась.

"Санкции с рф сразу после этого массово не снимут, так что китайцы и турки продолжат наживаться на россиянах. Но наживаться уже как миротворцы, – подчеркивает Николай Маломуж. – Как люди, заставившие путина, загнанного в угол и шантажирующего мир продовольственным, энергетическим, ядерным кризисами, отступить. Ведь эти кризисы бьют не только по Западу или Африке, но и по Турции с Китаем. Подрывая их экономику и международную кооперацию. Но, что еще более важно, такое поведение россии подрывает стабильность мира в целом. Ситуация с Запорожской АЭС, бряцанье ядерным оружием (тактическим и стратегическим) – это уже угроза Китаю и Турции. И нам необходимо доносить до них эти мысли, вместе давить на путина, чтобы тот прекратил войну".

Крайне важно, резюмирует генерал, создать сначала мирный формат в отношении Украины с соответствующими гарантиями безопасности. А затем выйти на новые условия миропорядка – с эффективными системами глобальной безопасности, которые не позволяли бы повторяться агрессиям типа российской.