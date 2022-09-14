Ердоган і Сі Цзіньпін висмоктують з Росії всі соки, — генерал розповів, як Китай уже поглинає Росію

Ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, чого чекати Києву від зустрічі путіна та Сі Цзіньпіна

Китайський лідер Сі Цзіньпін здійснить цього тижня державні візити до Казахстану та Узбекистану. Це його перше закордонне турне від початку пандемії коронавірусу, повідомляє Reuters. Враховуючи нібито нейтральну, але більше проросійську позицію керівництва Китайської Народної Республіки (КНР) у війні росії проти України, зустрічі Сі Цзіньпіна з російським диктатором володимиром путіним, які можливі в межах майбутніх візитів, мають для Києва велике значення. Чого і чому можна очікувати від цього закордонного вояжу керівника КНР, спеціально для "Телеграфа" прокоментував генерал армії України, ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

росія під тиском західних санкцій кинулася в обійми Китаю

На думку Миколи Маломужа, Китай намагається відігравати роль не просто регіонального, а й світового лідера. І йому важливо збільшити ресурси, зокрема зовнішні. Підтримати ті країни та регіони, які, як він вважає, перебувають у зоні його впливу чи у перспективі там опиняться.

"При цьому Туреччину представники КНР розглядають як партнера, а росію — швидше як об’єкт для вирішення своїх геополітичних завдань. Економічних, енергетичних, у перспективі — територіальних. Китай вирішив проявити активність у форматі зміцнення своїх позицій. Заявити, що готовий не тільки співпрацювати, але й фактично домінувати (що, зрозуміло, не буде оголошено публічно) у регіонах, які раніше належали до російської сфери впливу", – пояснює ексголова Зовнішньої розвідки України.

Він зазначає, чому насамперед робиться захід до Казахстану, країн Середньої Азії, які ближчі до КНР. Таким чином йде посилення китайського впливу на росію, враховуючи ослаблення позицій росії в період війни з Україною та відсутність альтернативи для російської економіки, енергетики, технологічну відсталість росії.

"Китай обґрунтовано вважає, що росія чуттєво орієнтуватиметься на його економіку, на політичну та дипломатичну підтримку Пекіна. Можливо, на потайну (щоб не потрапити під санкції) – технологічну та військову. Ну а рф активно йде на такі контакти, тим самим неминуче втягуючись в орбіту впливу Китаю. І це буде потужний важіль впливу Пекіна на москву", – упевнений генерал.

У перспективі, при ослабленні росії, а особливо при більш ніж ймовірній внутрішній дестабілізації в країні-агресорі на тлі поразок в Україні та наслідків санкцій, що посилилися, Китай використовує це з вигодою для себе. І вже сьогодні він створює передумови для входження у всі сфери діяльності росії. Перетягуючи на себе роль лідера в регіонах, які раніше належали до зони впливу росії. І витягуючи задешево ресурси із самої росії, наголошує Микола Маломуж.

До того ж, продовжує він, Китай все більше починає контролювати фінансову систему росії, яка при доларовому голодуванні підсідає на юань.

"Можемо говорити про те, що росія під тиском західних санкцій кинулася в обійми Китаю. А той і радий, нав’язуючи свої правила: які можуть бути розрахунки, чи може зніматися готівка, чи може ввозитися валюта з Китаю. Тобто Пекін, не соромлячись, бере москву в оборот. І це тільки початок. При складнішій соціально-економічній, військовій ситуації для росії (що цілком прогнозовано) можлива потужна китайська експансія в росію, встановлення контролю над низкою галузей і територій", — припускає генерал.

Він не сумнівається, що все це відбувається саме зараз, тому що слабкість росії більш ніж очевидна. І КНР вважає, що настав час розпочати гру.

"Поки що на рівні Середньої Азії, Туреччини, рф. Внаслідок створення певної системи контролю над ними, певної "гегемонії", економічної та технологічної "окупації", витягування ресурсів за вкрай низькими цінами. З паралельним політичним зміцненням, створенням якогось центру протистояння США та загалом колективному Заходу", – пояснює Микола Маломуж.

Туреччина та КНР пригнічуватимуть росію. Вона не матиме ресурсів, щоб продовжувати агресію

Для України, вважає генерал, на цьому етапі така китайська експансія не приносить дивідендів. Швидше, навпаки – у короткостроковій перспективі росія отримує можливість збуту енергоресурсів (газу, нафти) Китаю, дозовану підтримку фінансами та технологіями. Що, звісно, пом’якшує дію західних санкцій.

"Але це, наголошую, короткострокова перспектива. Надалі росія буде ослаблена завдяки тим же Туреччині та Китаю. Вони фактично висмоктують з неї всі соки. Зниження економічного і технологічного потенціалу росії веде до одночасного зниження потужності її й без того пошарпаної в Україні армії. Як наслідок – тотальна деградація держави-агресора. Не одразу, у середньостроковій перспективі. Але це, звичайно, вигідно Україні та всьому цивілізованому світу. Туреччина та КНР стануть пригнічувати росію. Вона не матиме таких потужних ресурсів, щоб продовжувати агресію", – зазначає Микола Маломуж.

Важливим він вважає можливість за допомогою КНР і Туреччини вийти на переговорний процес.

"Різними каналами ми ведемо діалог і з Сі Цзіньпіном, і з Ердоганом, і з їхнім оточенням, – розповідає ексголова Зовнішньої розвідки України. – Припускаю, що китайський та турецький лідери під час майбутніх переговорів запропонують формулу виходу на мирний процес між Україною та росією. А такі переговори, про що найвище військово-політичне керівництво нашої країни вже не раз заявляло та як пояснювалося по різних дипломатичних, оперативних каналах і Туреччини, і Китаю, – можливі лише за дотримання норм міжнародного права, що передбачає відновлення територіальної цілісності, суверенітету. України".

Тому, наголошує експерт, є надія, що якусь формулу мирного процесу буде заявлено і Сі Цзіньпіном, і Ердоганом.

"Вони могли б взяти на себе процес стимулювання врегулювання ситуації. Питання — на яких принципах, — наголосив Микола Маломуж. — Або припинення війни та звільнення територій, зайнятих агресором, починаючи з 24 лютого (до чого, схоже, схильні Туреччина та Китай, а можливо, вже й рф). Або – повний суверенітет та територіальна цілісність України, включаючи Крим та весь Донбас (на що робить зараз ставку офіційний Київ)".

На думку генерала, активна позиція Китаю та Туреччини у тиску на росію з метою припинення війни проти України закріпила б за ними статус сильних геополітичних гравців. До того ж, зазначає він, їм самим вигідно, щоби агресія проти України припинилася.

"Санкції з росії відразу після цього масово не знімуть, отже китайці та турки продовжать наживатися на росіянах. Але наживатися вже як миротворці, — підкреслює Микола Маломуж. — Як люди, які змусили путіна, який загнаний в кут і шантажує світ продовольчою, енергетичною, ядерною кризами, відступити. Адже ці кризи б’ють не тільки по Заходу чи Африці, а й по Туреччині з Китаєм, підриваючи їхню економіку та міжнародну кооперацію. Але, що ще важливіше, така поведінка росії підриває стабільність світу в цілому. Ситуація з Запорізькою АЕС, брязкання ядерною зброєю (тактичною і стратегічною) – це вже загроза Китаю та Туреччині. І нам необхідно доносити до них ці думки, разом давити на путіна, щоб той припинив війну".

Вкрай важливо, резюмує генерал, створити спочатку мирний формат щодо України з відповідними гарантіями безпеки. А потім вийти на нові умови світоустрою – з ефективними системами глобальної безпеки, які б не дозволяли повторюватися агресіям типу російської.