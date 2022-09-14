ЗСУ просуваються до Лимана і б’ють ворога на Херсонщині: свіжі карти боїв

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях дедалі більше впадають у паніку через успіхи української армії

Успішний контрнаступ українських військових у Харківській області, а також нові успіхи у просуванні на півдні країни підвищують інформаційну та військову активність ворога. Так, росіяни вже намагаються вигадати виправдання своїм регулярним програшам на полі бою, вигороджуючи диктатора володимира путіна, а на тимчасово окупованих територіях у противника збільшується паніка. Частина росіян у прискореному темпі виїжджає назад до рф, причому активність боїв на деяких напрямах фронту не стихає.

Більше подробиць у свіжому аналізі оперативної ситуації повідомили представники Інституту вивчення війни (США). Нові карти боїв в Україні показують, що росіяни через регулярні втрати та проблеми з логістикою зазнають поразки за поразкою.

Тривають серйозні зіткнення на Харківщині — на берегах Оскола, а також на Донбасі — вздовж лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка. Також ЗСУ виявляють високу активність на Херсонщині, намагаючись просунутися одразу у трьох районах свого впливу.

Карта боїв в Україні 14 вересня

Харківщина

У вівторок, 13 вересня, українські військовослужбовці продовжили "закріплювати успіх" у Харківській області. Також ймовірно бої ведуться на адміністративному кордоні області з Донеччиною. ЗСУ намагаються просунутися до Лимана, який розташований за 20 кілометрів від Слов’янська, і для цього використовують шляхи, звільнені при контрнаступі на Харківщині. Не виключено, що протистояння також відбуваються поряд із Білогорівкою. Українські захисники закріплюють свої успіхи у регіоні, сподіваючись посилити тиск на окупантів у Луганській області.

Карта боїв за Харків 14 вересня

Новою лінією фронту наразі фактично є річка Оскол, береги якої зайняті військовими двох армій. При цьому природний бар’єр ніяк не заважає ЗСУ, адже, за наявними даними, вони змогли перейти річку вбрід поруч із Боровою. Це дозволяє говорити про нові наземні атаки нашої армії та посилення тиску на російських окупантів. При цьому ворог стає все слабшим, адже майже не отримує підкріплення через зруйновану логістику.

Донбас

Донецька область залишається одним із головних зосереджень російських сил. Минулої доби ворог нібито отримав дрібні успіхи поряд з Бахмутом, ведучи позиційні бої вздовж траси Т0513. Російські джерела повідомляли, нібито їх армії вдалося дістатися східних околиць Бахмута, але офіційних підтверджень подібного до Генштабу ЗСУ не надходило.

Карта боїв на Донбасі 14 вересня

Серед росіян все частіше з’являються панічні настрої через просування українців на південний захід від Донецька та концентрацію ЗСУ поблизу Вугледару. У подібних маневрах противник помічає небезпеку через ймовірний прорив оборони обласного центру. Цілком ймовірно, що ворог більше не впевнений у своїй вогневій перевазі та отриманні додаткових засобів для правильного ведення бою.

Південь України

13 вересня українські сили продовжили контрнаступні операції у Херсонській області. Повідомлялося, що ЗСУ вдається атакувати за декількома основними напрямками — вздовж кордону Миколаївської та Херсонської областей, на півночі Херсонщини, вздовж берегів річки Інгулець, а також на північно-західних підступах до Херсона. Цілком імовірно, що ЗСУ вдалося закріпитися у селі Ольгине, готуючись до прориву у бік Новопетрівки.

Карта боїв за Херсон 14 вересня

Неофіційні дані також вказують на успіхи українських захисників у районі Давидова Брода та спроби ЗСУ перегрупуватись у районі Сухого Ставка. Такі маневри можуть застосовуватись для подальшого просування до Брускинського Херсонської області.

Росіяни ж намагалися просунутися вздовж лінії Тернові Поди — Любомирівка, що приблизно за 30 кілометрів від Херсона. Офіційних підтверджень подібних атак з боку українських джерел наразі не було.

У цілому по всій території південного фронту продовжується знищення російських баз, складів з боєприпасами та інших важливих окупантів об’єктів. У відповідь ворог обстрілює лінії зіткнення у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни в Мелітополі піддалися спільній паніці та намагаються знайти шляхи до відступу, обравши головним напрямком Кримський півострів.

Також ми писали, яких результатів українським військовим вдалося досягти за кілька днів активного контрнаступу у Харківській області.