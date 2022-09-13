Потрібно для "евакуації": окупанти тікають із Мелітополя та викрадають машини мешканців

Перші колони бойової техніки були помічені на в’їзді до Криму

Після стрімкого контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку окупанти почали тікати і з Мелітополя, а заразом і почали займатися своєю улюбленою справою — мародерством.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Іван Федоров, перші колони російської техніки вже були помічені на пункті пропуску Чонгар на в’їзді в окупований Крим.

"Щоб вивезти крадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі та викрадають цивільні машини", — наголосив він.

Крім того, він закликав місцевих жителів убезпечити свій транспортний засіб, оскільки є ймовірність, що на ньому захочуть "евакуюватися" окупаційні солдати.

Як повідомлялося раніше, російські загарбники вже відмовилися від планів проведення "референдуму" щодо приєднання окупованих територій Запорізької та інших областей у вересні, але розмірковують про можливу нову дату.

Не виключається, що такого роду "голосування" росіянам необхідне для того, щоб провести на цих територіях масову мобілізацію, щоб компенсувати втрати у своїй армії.