Ціни - космос, а продукти - жах. У Мелітополі росіяни умисно витісняють гривню з супермаркетів та життя

Гривня в окупованому місті опинилася під загрозою зникнення через місцевих колаборантів

Попри всі намагання ЗСУ вигнати російських окупантів з Мелітополя місто у Запорізькій області все ще лишається під їх впливом. Нічого хорошого містянам "руський мір" не приносить — ціни в магазинах ростуть майже на все, а окремі мережі ще й перестали приймати гривні.

Як передає "РІА Мелітополь", опція розрахунку українськими гривнями зникла у колишніх супермаркетах "АТБ" та "Сільпо", які захопили росіяни. Крім цих мереж у Мелітополі перешли на рублі магазини "М'ясоруб", "Міра м'ясо" та "Центральний".

Примітно, що відмова від гривні нічого не змінила у супермаркетах окупованого Мелітополя. Асортимент та продукти там настільки жахливої якості, що самі росіяни їх купувати не хочуть. А ціни на товари можна назвати захмарними.

"Ціни ж у цих магазинах космічні. Навіть привезти із Криму товар із націнкою коштуватиме менше, ніж у цих торгових точках. Я взагалі не зрозумію, на кого розраховані такі магазини", — заявив один з підприємців, який сам їздив до Криму за покупками.

Крім того, у Мелітополі російські окупанти почали умисно почали занижувати курс гривні. Ще тиждень було 820 гривень за 1000 рублів, а тепер курс спустили до 650 гривень/тисячу. Очевидно, що це робиться для того, аби населення швидше перейшло на рублі.

"Йде штучне заниження курсу, бо не Центробанк, а особисто наш п'яниця Є. Балицький видає якісь укази з курсу гривні та рубля, граючи на руку чорним міняйлам. Таке відчуття, що він із ними в долі або "кришує" цей бізнес. Якщо курс буде 1 до 1, то гривня взагалі може зникнути", — висловився з цього приводу інший підприємець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в умовах російської окупації виживає населення Луганської області. Також ми писали, що відбувається у місті Енергодар на Запоріжжі, де розташована найбільша в Європі атомна електростанція.