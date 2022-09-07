Цены – космос, а продукты – ужас. В Мелитополе россияне намеренно вытесняют гривну из супермаркетов и жизни

Гривна в оккупированном городе оказалась под угрозой исчезновения из-за местных коллаборантов

Несмотря на попытки ВСУ выгнать российских оккупантов из Мелитополя, город в Запорожской области все еще остается под их влиянием. Ничего хорошего горожанам "русский мир" не приносит – цены в магазинах растут почти на все, а отдельные сети еще и перестали принимать гривны.

Как передает "РИА Мелитополь", опция расчета украинскими гривнами исчезла в бывших супермаркетах "АТБ" и "Сильпо", захваченных россиянами. Кроме этих сетей в Мелитополе перешли на рубли магазины "Мясоруб", "Мера мяса" и "Центральный".

Примечательно, что отказ от гривны ничего не изменил в супермаркетах оккупированного Мелитополя. Ассортимент и продукты там столь ужасающего качества, что сами россияне их покупать не хотят. А цены на товары можно назвать заоблачными.

"Цены же в этих магазинах космические. Даже привезти из Крыма товар с наценкой будет стоить меньше, чем в этих торговых точках. Я вообще не пойму, на кого рассчитаны такие магазины", — заявил один из предпринимателей, который сам ездил в Крым за покупками.

Кроме того, в Мелитополе российские оккупанты начали намеренно занижать курс гривны. Еще неделю было 820 гривен за 1000 рублей, а теперь курс спустили до 650 гривен/тысячу. Очевидно, что это делается для того, чтобы население поскорее перешло на рубли.

"Идет искусственное занижение курса, потому что не Центробанк, а лично наш пьяница Е. Балицкий издает какие-то указы по курсу гривны и рубля, играя на руку черным менялам. Такое ощущение, что он с ними в доле или "крышует" этот бизнес. Если курс будет 1 к 1, то гривна вообще может исчезнуть", — высказался по этому поводу другой предприниматель.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в условиях российской оккупации выживает население Луганской области. Также мы писали, что происходит в городе Энергодар на Запорожье, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция.