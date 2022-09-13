Нужно для "эвакуации": оккупанты бегут из Мелитополя и угоняют машины жителей

Первые колонны боевой техники были замечены на въезде в Крым

После стремительного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении, оккупанты начали убегать и из Мелитополя, а заодно и начали заниматься своим любимым делом — мародерством.

Как сообщил в своем телеграм-канале городской глава Иван Федоров, первые колонны российской техники уже были замечены на пункте пропуска Чонгар, на въезде в оккупированный Крым.

"Чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные "второй армии мира" уже взламывают гаражи и похищают гражданские машины", — подчеркнул он.

Кроме того он призвал местных жителей обезопасить свое транспортное средство, так как есть вероятность, что на нем захотят "эвакуироваться" оккупационные солдаты.

Как сообщалось ранее, российские захватчики уже отказались от планов проведения "референдума" о присоединении оккупированных территорий Запорожской и других областей в сентябре, но рассуждают о вероятной новой дате.

Не исключается, что подобного рода "голосование" россиянам необходимо для того, чтобы провести на этих территориях массовую мобилизацию, чтобы компенсировать потери в своей армии.