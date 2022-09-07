В рф назвали новую дату "референдума" на оккупированных территориях Украины

Оккупанты постоянно сдвигают дату псевдореферендумов из-за успехов ВСУ

В среду, 7 сентября, на 196-й день полномасштабного вторжения рф оккупанты вновь назвали дату так называемого "референдума" на оккупированных территориях Украины.

С соответствующим заявлением выступил вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, передает прокремлевское издание РИА-Новости. В рф хотят провести псевдореферендум в символическую дату — День народного единства 4 ноября.

"Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях будет правильно и символично провести в День народного единства 4 ноября", — заявил Турчак.

Кремль рассчитывает на то, что ему удастся провести "референдумы" в Донецкой и Луганской областях, а также в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях уже к концу осени. Накануне в рф перенесли "референдумы" из-за военной ситуации на фронте.

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) захватчики и коллаборанты готовят жителей города к "референдуму". А вот в оккупированном Херсоне много российской пропаганды, однако нет рекламы "референдума". К слову, ВСУ в Мелитополе уничтожили здание, где россияне вели активную подготовку к псевдореферендуму.