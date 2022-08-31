Предупреждения не помогли? Оккупанты в Запорожской области снова говорят о "референдуме"

Местные коллаборанты не оставляют надежд на проведение незаконных голосований

Несмотря на все предупреждения со стороны украинских властей и партизан, которые в Мелитополе устроили "бавовну" в одной из комендатур оккупантов, ставленники кремля в Запорожской области все же готовятся к "референдуму о присоединении к РФ". Марионеточное руководство даже определилось с датой проведения псевдоголосования.

Как сообщило в среду, 31 августа, пропагандистское издание ТАСС, о полной подготовке к референдуму заявил Александр Осауленко — перешедший на сторону россиян коллаборант из Бердянска, провозгласивший себя "мэром" курортного города. По его словам, точную дату незаконного плебисцита он назвать не может, но в планах организовать его в сентябре.

"Референдум, естественно, будет проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу", — сказал предатель Украины.

Напомним, что это уже не первое сообщение со стороны коллаборантов про подготовку к так называемым референдумам. Например, предатель Евгений Балицкий, бежавший сейчас в Крым, делал аналогичный анонс в конце июля, хотя тогда о сроках тоже ничего не говорилось. К "референдуму" готовились и в Херсонской области, но похоже, что Вооруженные силы Украины своим контрнаступлением сорвали все планы местных коллаборантов и российских захватчиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти, якобы открещивающиеся от подготовки "референдумов" во временно оккупированных регионах Украины, одновременно призывают официальный Киев предоставить жителям этих территорий возможность "выбрать свое будущее".