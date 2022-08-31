Укр

Предупреждения не помогли? Оккупанты в Запорожской области снова говорят о "референдуме"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Российские захватчики не оставляют попыток присоединить Запорожскую область к составу страны-агрессора Новость обновлена 31 августа 2022, 19:52
Российские захватчики не оставляют попыток присоединить Запорожскую область к составу страны-агрессора

Местные коллаборанты не оставляют надежд на проведение незаконных голосований

Несмотря на все предупреждения со стороны украинских властей и партизан, которые в Мелитополе устроили "бавовну" в одной из комендатур оккупантов, ставленники кремля в Запорожской области все же готовятся к "референдуму о присоединении к РФ". Марионеточное руководство даже определилось с датой проведения псевдоголосования.

Как сообщило в среду, 31 августа, пропагандистское издание ТАСС, о полной подготовке к референдуму заявил Александр Осауленко — перешедший на сторону россиян коллаборант из Бердянска, провозгласивший себя "мэром" курортного города. По его словам, точную дату незаконного плебисцита он назвать не может, но в планах организовать его в сентябре.

"Референдум, естественно, будет проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу", — сказал предатель Украины.

Напомним, что это уже не первое сообщение со стороны коллаборантов про подготовку к так называемым референдумам. Например, предатель Евгений Балицкий, бежавший сейчас в Крым, делал аналогичный анонс в конце июля, хотя тогда о сроках тоже ничего не говорилось. К "референдуму" готовились и в Херсонской области, но похоже, что Вооруженные силы Украины своим контрнаступлением сорвали все планы местных коллаборантов и российских захватчиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти, якобы открещивающиеся от подготовки "референдумов" во временно оккупированных регионах Украины, одновременно призывают официальный Киев предоставить жителям этих территорий возможность "выбрать свое будущее".

Теги:
#Запорожская область #Референдум #Бердянск #Оккупация #Армия РФ