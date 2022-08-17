В Мелитополе возле российской комендатуры произошла "бавовна": что известно

Оккупантов всячески пытаются "выкурить" из Мелитополя

На территории одного из районов временно оккупированного Мелитополя вновь щедро "расцвела" украинская "бавовна". Мощные взрывы, которые слышали жители едва ли не по всему городу, раздались утром среды, 17 августа, неподалеку одного из пунктов расположения российской комендатуры.

Информацию о взрывах официально сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, некоторые подробности выясняются благодаря местным Telegram-каналам и медиа. Так, к примеру, источники "Риа-Мелитополь" утверждают, что активно начало работать по городу украинское подполье. Главная цель партизан — уничтожение всех коллаборантов, в особенности тех, кто пытаются подготовить проведение "псевдореферендума".

"Сильный взрыв прозвучал в логове врага в центре Мелитополя, — отметил мэр Федоров. — Здесь, напомню, размещена одна из комендатур оккупантов".

Речь идет о Центре первичной медико-санитарной подготовке №1 по улице Ивана Алексеева, который больше знаком местным жителям под названием "зеленая поликлиника". Это здание россияне практически сразу оккупировали под свои нужды, разместив здесь один из пунктов городской комендатуры.

"Зеленая поликлиника" на карте Мелитополя

О потерях среди российских захватчиков пока не сообщается, Иван Федоров подчеркнул, что следует подождать деталей от представителей ВСУ. Впрочем, никто не мешает надеяться на то, что хотя бы часть вражеских солдат и предателей родины получила по заслугам.

На данный момент мелитопольцев просят быть максимально осторожными и бдительными, ведь россияне усилили проверки, начали чаще отправлять вооруженные патрули для контроля над ситуацией в городе.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что из оккупированного Мелитополя некоторые военные уже начали сбегать, вывозя свои семьи, членов которых они перевезли после начала полномасштабной войны.

Также мы писали об успешной охоте украинских партизан на еще одного мелитопольского оккупанта.