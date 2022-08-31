Попередження не допомогли? Окупанти у Запорізькій області знов говорять про "референдум"

Місцеві колаборанти не полишають надій на проведення незаконних голосувань

Попри усі попередження з боку української влади та партизанів, які в Мелітополі влаштували "бавовну" в одній з комендатур окупантів, ставленики кремля у Запорізькій області все ж готуються до "референдуму про приєднання до РФ". Маріонеткове керівництво навіть визначилося з датою проведення псевдоголосування.

Як повідомило у середу, 31 серпня, пропагандистське видання ТАРС, про повну підготовку до референдуму заявив Олександр Осауленко — колаборант з Бердянська, який перейшов на бік росіян і проголосив себе "мером" курортного міста. За його словами, точної дати незаконного плебісциту він назвати не може, але у планах організувати його у вересні.

"Референдум, природно, проходитиме на нашій території. Ми готуємося до цього референдуму, планується він у вересні, дату поки що точно сказати не можу", — сказав зрадник України.

Нагадаємо, що це вже не перше повідомлення з боку колаборантів підготовку до так званих референдумів. Наприклад, зрадник Євген Балицький, який зараз втік у Крим, робив аналогічний анонс наприкінці липня, хоча тоді про терміни теж нічого не йшлося. До "референдуму" готувалися й у Херсонській області, але, схоже, що Збройні сили України своїм контрнаступом зірвали усі плани місцевих колаборантів та російських загарбників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада, які нібито відхрещується від підготовки "референдумів" у тимчасово окупованих регіонах України, одночасно закликає офіційний Київ надати жителям цих територій можливість "обрати своє майбутнє".