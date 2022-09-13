Харків знову без світла: у місті не працює метро, магазини зачинені (відео)

Харків'яни знову повідомляють про відсутність енергопостачання.

У Харкові у вівторок, 13 вересня, знову проблеми з елетропостачанням. Знеструмлення – це наслідки обстрілів окупантів, які 12 вересня вкотре потужно обстріляли Харків та область.

Зокрема, без світла залишились мешканці Олексіївки, Салтівки, Нових будинків, ХТЗ та інших районів Харкова. Крім того, у місті не працює електротранспорт – трамваї, тролейбуси, метро.

В Офісі президента повідомили, що Харків та область знову без світла, бо вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Енергетики та рятувальники працюють над усуненням проблеми.

"Це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні", — розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

З харків'янами поспілкувався кореспондент "Телеграфу", які розповіли що в оселях знову зникли світло та вода.

"У нашому місті немає сьогодні світла, транспорт не працює, нічого не працює. Учора теж його не було. Хочему придбати ліхтарик на сонячних батареях", — розповіла місцева жителька.

Ще одна харків'янка розповіла, що чекає на гуманітарну допомогу з самого ранку, світла вдома не має. Проблеми з електропостачанням були і минулого дня.

Відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, що росіяни вдарили по одній із найбільших ТЕЦ України під Харковом, через це тепер у місті та області зникло світло. Крім того, про проблеми з електропостачанням повідомлялося також на Полтавщині й Сумщині.