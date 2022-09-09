Зима без води та опалення: окупований Донецьк опинився на межі техногенної катастрофи

У попередні роки ніхто не дбав про оновлення інфраструктури, а тепер робити це нікому

Нещодавнє скандальне відео, в якому так званий "голова" Кіровського району окупованого росіянами Донецька Юрій Будрін на прохання містян вирішити проблему з водопостачанням, грубо посилає їх – це лише верхівка айсберга. На окуповане місто, схоже, чекає пекельна зима. За даними української розвідки та скаргами місцевих, у місті уже величезні проблеми з водопостачанням, на носі зима без опалення, а ставленики росіян думають тільки про те, як розграбувати гроші, які кремль почав виділяти з новою силою. А ще тим, де знайти гарматне м'ясо для війни з Україною.

Як пише "24 канал", ватажок "ДНР" денис пушилін та його посіпаки розповідають, як успішно вони відбудовують Донбас, тоді як насправді люди тут змушені набирати воду сумнівної якості у відкритих джерелах. За даними "Новин Донбасу", зараз воду в Донецьку подають за графіком – раз на три дні з 19:00 до 21:00. Та й то – не у всіх районах. У Сонячному, Широкому, Мирному та інших районах про включення води навіть не йдеться. Деякі мешканці готові рити свердловини власним коштом, але на прохання про дозвіл отримують відповіді в дусі висловлювання Будріна.

Взимку до існуючих проблем додасться ще й перемерзання труб. Циркуляція води стане неможливою. Якщо зима буде не сніжною, люди зіткнуться з величезними проблемами. Єдиним більш-менш стабільним джерелом подачі води у місті залишиться річка Кальміус. Однак помитись у ній, як це роблять деякі донеччани зараз, буде уже неможливо.

До проблем з водопостачанням приєднається ще є холод у помешканнях. Цьогоріч без тепла ризикує залишитись не тільки Донецьк, але й Макіївка, Горлівка, Зугрес, Дебальцеве, Шахтарськ та інші міста області. Технічно забезпечити їх водопостачанням та опаленням можна з потужностей, які знаходяться у Слов’янській агломерації, але вона перебуває під контролем України. Тож навіть за наявності ініціативи з українського боку налагодити роботу систем буде неможливо. Втім, навіть якщо теплоносій вдасться подати у будинки, навряд чи він дійде до кінцевих споживачів. Труби тут вісім років ніхто не підтримував у справному стані, а тепер робити це ще й нікому – велику кількість чоловіків ватажки "республік" кинули на фронти.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський ще у липні закликав мешканців Донбасу виїжджати задля власної безпеки. Зі свого боку він пообіцяв переселенцям усю необхідну допомогу держави.