"Кожне життя має значення": Зеленський закликав мешканців Донбасу залишити регіон

Чим більше людей залишить Донецьку область, тим менше українців зможе вбити країна-агресор

Президент України Володимир Зеленський, який назвав загибель українських військовополонених у Єленівці свідомим російським військовим злочином, закликав всіх громадян країни, які мешкають у Донецькій області, евакуюватися з регіону.

З таким проханням він звернувся до українців за підсумками 157-го дня війни.

"Багато хто відмовляється виїхати ... Але це дійсно потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться приймати. Все одно! Повірте мені. І чим раніше це буде зроблено, чим більше людей поїде з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити", — сказав глава Української держави

Також він попрохав співвітчизників при можливості поговорити з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі і переконати їх у тому, що виїхати треба, а особливо якщо це сім’ї з дітьми.

"Якщо ви маєте можливість допомогти переселенцям — зробіть це", — сказав Зеленський.

При цьому український лідер зазначив, що урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області вже є, воно передбачає повний супровід людей, що виїжджають, повну їм допомогу – і логістичну, і виплати.

Потрібне лише рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе.

"Ми — не росія саме тому, що для нас кожне життя має значення. І ми використовуватимемо будь-яку можливість, щоб врятувати більше життів і щоб максимально обмежити російський терор. На цьому етапі війни терор для росії – основна зброя. І тому головне завдання кожного українця, кожного захисника свободи та людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста та щоб захистити від російських ударів більше людей ”, — заявив Зеленський.

Вечірній відеозвернення Володимира Зеленського за підсумками 157-го дня війни

Нагадаємо, що віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук заявила, що в Донецькій області внаслідок бойових дій було зруйновано газопроводи, що унеможливить опалення населених пунктів взимку — люди можуть просто замерзнути взимку. Тому уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області. Залишитися у своїх будинках люди зможуть лише склавши відмову від евакуації письмово та поставивши під ним свій підпис.