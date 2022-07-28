Журналіст та блогер Сергій Лямець поділився думками щодо майбутнього України після війни

Україні потрібний Зеленський. Щойно я образив багатьох чудових людей. Я знаю, що вони мають рацію. Я знаю, що нинішня безглузда система шмигалізму – це особиста воля ВАЗ. Це інерція усередині нього. Україна стала іншою, вона стала іншою, а інерція всередині неї залишається, і вона потворна.

Але Україні потрібний Зеленський найближчими роками. Якщо захоче. За великим рахунком, після ПЕРЕМОГИ він може йти в приватне життя і мати вічний респект. Але якщо захоче…

Зеленський – це наша суб’єктність. Простими словами: Україну у світі знають під образом Зе. І крапка (жду дотепних коментарів).

Якщо ми хочемо після перемоги бути державою, що відбулася, нам потрібно експлуатувати образ сучасного Черчилля — Володимира Зеленського. Так, ми знаємо, що має недоліки. А тепер ще знаємо, що Олена Зеленська — набагато вагоміша постать у їхньому сімейному тандемі. Але... Після ПЕРЕМОГИ для України все тільки починається. Потрібно вигризати наше майбутнє зубами.

Зеленський — це бренд, під який Захід має давати увагу та гроші. Саме у такому порядку. Завжди увагу, іноді гроші. Зеленський — наш таран, наша бурова установка для викачування уваги та грошей. Він дуже хороший бренд, щоб рухати Україну далі після ПЕРЕМОГИ

А тепер найважливіше. Зеленський потрібен, а от його оточення – ні. Не потрібні нам "слуги народу", за рідкісним винятком. Не потрібний нам Кабмін Шмигаля, за рідкісним винятком. Не потрібні… продовжуйте список.

Українці дозріли, щоби отримати свою європейську державу. Оточення Зеленського дозріло, щоб йти до біса.