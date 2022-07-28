Журналист и блогер Сергей Лямец поделился мыслями относительно будущего Украины после войны

Украине нужен Зеленский. Только что я обидел многих замечательных людей. Я знаю, что они правы. Я знаю, что нынешняя бессмысленная система шмыгализма — это личная воля ВАЗ. Это инерция внутри него. Украина стала иной, он стал другим, а инерция внутри него остается, и она уродлива.

Но Украине нужен Зеленский в ближайшие годы. Если захочет. По большому счету, после ПЕРЕМОГИ — он может уходить в частную жизнь и иметь вечный респект. Но если захочет…

Зеленский — это наша субъектность. Простыми словами: Украину в мире знают под образом Зе. И точка (жду остроумных комментариев).

Если мы хотим после перемоги быть состоявшимся государством, нам нужно эксплуатировать образ современного Черчилля — Владимира Зеленского. Да, мы знаем, что у него есть недостатки. А теперь еще знаем, что Елена Зеленская — гораздо более весомая фигура в их семейном тандеме. Но… После ПЕРЕМОГИ для Украины все только начинается. Нужно выгрызать наше будущее зубами.

Зеленский — это бренд, под который Запад должен давать внимание и деньги. Именно в таком порядке. Всегда внимание, время от времени деньги. Зеленский — наш таран, наша буровая установка для выкачивания внимания и денег. Он очень хороший бренд, чтобы двигать Украину дальше после ПЕРЕМОГИ

А теперь самое важное. Зеленский нужен, а вот его окружение — нет. Не нужны нам "слуги народа", за редким исключением. Не нужен нам Кабмин Шмыгаля, за редким исключением. Не нужны… продолжите список.

Украинцы созрели, чтобы получить свою европейскую державу. Окружение Зеленского созрело, чтобы идти к чертям.