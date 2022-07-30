Україна оголосила про обов’язкову евакуацію мешканців Донецької області: у чому причина

Відмовитися можна лише письмово

В Україні мають намір оголосити обов’язкову евакуацію з Донецької області до інших областей.

Як повідомила міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі єдиного марафону новин, причиною цього стало наближення зими.

Вона зазначила, що на Донеччині внаслідок бойових дій було зруйновано газопроводи, що робить опалення населених пунктів там неможливим. Це створює ризики того, що люди можуть просто замерзнути взимку.

Верещук наголосила, що йдеться саме про обов'язкову евакуацію, а не добровільну. Залишитися у своїх будинках люди зможуть лише склавши відмову від евакуації письмово та поставивши під нею свій підпис.

Вона також зазначила, що на підконтрольних територіях області залишаються близько 200-220 тисяч жителів, з яких близько 52 тисяч дітей.

Читайте також: Категорія Гроші Чим замінити газове опалення взимку? 5 альтернатив для квартири та приватного будинку Хоча до опалювального сезону ще 5 місяців, про те, що замінити газ треба думати вже зараз.

Як повідомлялося раніше, в уряді кажуть, що зима буде найнепростішою в історії сучасної України, втім, там обіцяли, що мерзнути ніхто не буде.

Також керівництво країни обіцяє, що ціна на газ для населення залишатиметься незмінною.