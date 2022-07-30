Украина объявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области: в чем причина

Отказаться можно лишь в письменном виде

В Украине намерены объявить обязательную эвакуацию из Донецкой области в другие области.

Как сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире единого марафона новостей, причиной тому стало приближение зимы.

Она отметила, что в Донецкой области вследствие боевых действий были разрушены газопроводы, что делает отопление населенных пунктов там невозможным. Это создает риски того, что люди могут попросту замерзнуть зимой.

Верещук подчеркнула, что речь идет именно о принудительной эвакуации, а не добровольной. Остаться в своих домах люди смогут лишь составив отказ от эвакуации в письменном виде и поставив под ним свою подпись.

Она также отметила, что на подконтрольных территориях области продолжают оставаться около 200-220 тысяч жителей, из которых около 52 тысяч детей.

Читайте также: Категория Деньги Чем заменить газовое отопление зимой? 5 альтернатив для квартиры и частного дома Хотя до отопительного сезона еще 5 месяцев, о том чем заменить газ надо думать уже сейчас

Как сообщалось ранее, в правительстве говорят, что грядущая зима будет самой непростой в истории современной Украины, впрочем, там обещали, что мерзнуть никто не будет.

Также руководство страны обещает, что цена на газ для населения будет оставаться прежней.