Харків зазнав серйозного обстрілу: зникло світло і вода, стало метро (фото, відео)

Вдарили по об’єктах критичної інфраструктури

Вдень у понеділок, 12 вересня, росіяни завдали чергового серйозного ракетного удару по Харкову, — вже відомо щонайменше про одного загиблого та чотирьох постраждалих. Крім того, стало метро, зникла електрика та водопостачання.

Масштаби удару встановлюються, але місцева влада закликає харків’ян не залишати укриття.

Зауважимо, що обстріл почався близько 13:10, ракети летіли з боку Білгорода, при цьому не всі долетіли, щонайменше, одна впала на території рф. Також, за деякими даними, могли стріляти з РСЗВ.

Мер Харкова Ігор Терехов стверджує, що були прильоти в центрі міста, Основ’янському та Київському районах. Через обстріл виведено з ладу об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляє, що серед іншого влучили у дорожнє покриття у Київському районі.

Відразу після обстрілу Харківський метрополітен повідомив, що з технічних причин роботу підземки зупинено. Люди, які були у метро, застрягли там, їм довелося пішки йти до найближчої станції з вагона.

Місцеві жителі публікували відео, на якому чути звуки обстрілу:

Також публікують фото та відео, що на місці прильотів сталася пожежа:

Як повідомляв "Телеграф", напередодні росіяни вдарили по одній із найбільших ТЕЦ України під Харковом, через що до ранку були проблеми з електропостачанням.