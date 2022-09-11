Окупанти вдарили по одній із найбільших ТЕЦ України: подробиці (відео)

Про масштаби пошкоджень поки не повідомляється

У ході обстрілів окупантами України ввечері 11 вересня було завдано ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури — ТЕЦ-5 під Харковом.

Про це підтвердив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму твіттері. За його словами, атака на цей об’єкт є актом тероризму з боку росії, яка хоче залишити мирних українців без світла та тепла.

"Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою", — написав він.

Тим часом заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що по об’єктах критичної інфраструктури під Харковом було завдано удару двома крилатими ракетами. За його словами, роботи з відновлення енергопостачання активно йдуть, а населені пункти, які залишилися без електрики, будуть підключені найближчим часом.

Пізніше він додав, що подача електроенергії до Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей була повністю відновлена, а також показав відео того, що відбувається на одному з уражених об’єктів.

Ще одне відео оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що ТЕЦ-5 є однією з найбільших в Україні теплоцентралей та зазвичай вона забезпечувала теплом мешканців Харківського та Дергачівського районів області, а також 5 із 9 районів Харкова.

Крім того, що вона є однією з найбільших ТЕЦ, вона є однією з найбільш екологічних по всій Україні.

Як повідомлялося раніше, після обстрілів проблеми з електрикою зазнавали Харківська, Донецька, Сумська, Дніпропетровська та Полтавська області. Місцями світла зовсім не стало, а в інших місцях з ним спостерігалися перебої.