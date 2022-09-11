Ракетні обстріли залишили частину України без світла: що кажуть у постраждалих областях

У деяких населених пунктах електрика вже з'явилась

Внаслідок чергового ракетного удару по Україні частина областей залишилася без електроенергії.

Зокрема, повідомлялося про те, що проблеми зазнавали Харківська, Донецька, Сумська, Дніпропетровська та Полтавська області. Місцями світла зовсім не стало, а в інших місцях з ним спостерігалися перебої.

Водночас у мережі з’явилися повідомлення, що причиною відключення світла стало влучення ракети по ТЕЦ-5 у Харківській області, проте ця інформація поки не підтвердилася. Також російські пропагандисти почали поширювати повідомлення про удар по об’єкту критичної інфраструктури в Кременчуці, але це виявилося фейком.

Так, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що в Кременчуцькому районі сили ППО збили дві ракети, а пізніше зазначив, що роботи з відновлення електропостачання в області вже ведуться, а в місцевих телеграм-каналах з’явилися повідомлення, що в самому облцентрі світло вже з’явилося.

Про відновлення подачі світла на Донеччині повідомив мер Покровська Руслан Требушкін, який закликав зарядити телефони та павербанки, на випадок повторного відключення.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький своєю чергою поінформував, що світла немає у 135 населених пунктах Охтирського району, а місцями немає й води.

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що ударів було завдано по критичній інфраструктурі області та самого Харкова, а на місці спалахнули пожежі. Деякі населені пункти області залишаються без світла.

Без світла залишились і деякі населені пункти Дніпропетровщини, про що повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що постачання електрики буде відновлено найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 11 вересня, у тимчасово окупованому Енергодарі було повністю зупинено роботу Запорізької атомної електростанції.