Ракетные обстрелы оставили часть Украины без света: что говорят в пострадавших областях

В некоторых населенных пунктах электричество уже появилось

Вследствие очередного ракетного удара по Украине часть областей осталась без электроэнергии.

В частности сообщалось о том, что проблемы испытывали Харьковская, Донецкая, Сумская, Днепропетровская и Полтавская области. Местами света не стало вовсе, а в других местах с ним наблюдались перебои.

Вместе с тем в сети появились сообщения, что причиной отключения света стало попадание ракеты по ТЭЦ-5 в Харьковской области, однако эта информация пока не подтвердилась. Также российские пропагандисты начали распространять сообщения об ударе по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге, но и это оказалось фейком.

Так глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчугском районе силы ПВО сбили две ракеты, а позже отметил, что работы по возобновлению электроснабжения в области уже ведутся, а в местных телеграм-каналах появились сообщения, что в самом облцентре свет уже появился.

О возобновлении подачи света в Донецкой области сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин, который призвал зарядить телефоны и павербанки, на случай повторного отключения.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в свою очередь проинформировал, что света нет в 135 населенных пунктах Ахтырского района, а местами нет и воды.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были нанесены по критической инфраструктуре области и самого Харькова, а на месте вспыхнули пожары. Некоторые населенные пункты области остаются без света.

Без света остались и некоторые населенные пункты Днепропетровщины, о чем сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что снабжение электричеством будет восстановлено в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, в ночь на 11 сентября, во временно оккупированном Энергодаре была полностью остановлена работа Запорожской атомной электростанции.