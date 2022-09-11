Последний энергоблок отключен: ЗАЭС полностью остановили

Пока собственные потребности электростанции покрывает энергосистема Украины

В ночь на 11 сентября, во временно оккупированном Энергодаре была полностью остановлена работа Запорожской атомной электростанции. После обрыва последней связи предприятия с электросистемой Украины несколько дней назад местные жители жаловались на перебои с электричеством. В 3:41 воскресенья от энергосети был отключен последний работающий, шестой энергоблок.

Информацию сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает "Телеграф". Отметим, что в последнее время шестой энергоблок использовали исключительно для обеспечения потребностей самой станции. При этом он работал на весьма низком уровне мощности — из-за повреждений оборудования, которые появились после российских обстрелов.

На данный момент энергоблок переведен в наиболее безопасное состояние — холодную остановку. Электроэнергия на поддержание работы самого ядерного объекта поступает из энергосистемы Украины: специалистам удалось в авральном порядке починить одну из важных линий.

Если же ее повреждения повторятся, ЗАЭС подключат к дизельным генераторам. В этом также есть свои минусы, ведь срок их работы весьма ограничен технологически, а также запасами имеющегося горючего. На данный момент "Энергоатом" пытается сделать все возможное, чтобы завести на станцию дополнительные партии дизеля.

"Для недопущения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить раш*стские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризированную зону, — отметили в пресс-службе "Энергоатома". — После этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и дальнейшую безопасную работу ЗАЭС".

Напомним, ранее "Телеграф" допытывался у экспертов, что не так с отчетом международной миссии МАГАТЭ о пребывании на станции в Энергодаре. Специалисты объяснили, чем может быть опасна подобная реакция (вернее, фактически ее отсутствие).