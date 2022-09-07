Отчет МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС: что с ним не так и кто получил больше козырей

Ожидания насчет МАГАТЭ на ЗАЭС сродни ожиданиям чего-то существенного от ОБСЕ на Донбассе

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси и его команда предоставили весьма сухой отчет о совершенной поездке на Запорожскую АЭС, расположенную в оккупированном россиянами Энергодаре. По мнению постпреда Украины при Организации Объединенных Наций Сергея Кислицы, российские "дипломаты" в ООН совершали попытки давления на представителей МАГАТЭ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что такие шаги Москвы могут свидетельствовать о поисках "рычага" давления на Киев, чтобы склонить его к мирным переговорам на условиях Москвы. Эксперты проанализировали отчет МАГАТЭ и ситуацию вокруг ЗАЭС специально для "Телеграфа".

Из ситуации с ЗАЭС россияне попытаются выжать новый "Минск"

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин акцентирует, что таких угроз и рисков ядерной аварии с серьезными последствиями для региональной и глобальной безопасности прецедентов в мировой истории еще не было.

"Это первый случай боевых действий на стратегическом объекте крупной ядерной энергетики. Потому сам факт отчета МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции чрезвычайно важен для всех конфликтующих сторон, – отмечает эксперт. – Но по содержанию он оказался ожидаемо ни о чём".

По мнению Андрея Мишина, политическая составляющая большой игры вокруг ЗАЭС перешла на новый уровень, который может продолжаться достаточно долго.

"Вопрос, – продолжает он, – как сумеют использовать новую ситуацию Украина и ее партнеры. При этом ясно, что Кремль использует ее на полную. Благие намерения и пожелания при отказе прямо озвучить, что именно россия обстреливает атомную станцию, наглядно показывают, что МАГАТЭ в текущем виде – это часть уходящего миропорядка, созданного после Второй мировой войны. Когда подобные структуры при ООН прямо или косвенно зависимы от постоянных членов Совета Безопасности ООН, в данном случае от рф и Китая. Поэтому всегда удивляют ожидания некоторых украинских политиков, что вот сейчас ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ и прочие, вдруг возьмут и выступят против Кремля".

Эксперт считает, что ожидания насчет МАГАТЭ сродни ожиданиям чего-то существенного от ОБСЕ в реализации "Минска 1" и "Минска 2" в 2014-2015 годах.

"Я согласен с выводом Института изучения войны США, что отчет МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС Кремль будет использовать для создания механизма постоянного долговременного давления на Украину, подобного Минским переговорам. Для реализации плана рф сейчас есть все условия: Во-первых, миссия состоялась, и "нужные" эксперты МАГАТЭ остались на станции и будут "изображать" наблюдение за ситуацией. Во-вторых, доклад МАГАТЭ как бы подтверждает, что несмотря ни на что "станция продолжает эксплуатироваться в нормальном режиме". В-третьих, в отчете миссии есть часть, намекающая, что за безопасную работу станции ответственна Украина, а не российские захватчики. В-четвертых, россия, как и в "Минске" стандартно дистанцировалась от соблюдения условий МАГАТЭ, переложив ответственность на Украину и продолжая обвинять Киев в "провоцировании ядерной катастрофы". В целом проблема демилитаризации и деоккупации ЗАЭС для Киева значительно усложнилась", – констатирует Андрей Мишин.

МАГАТЭ, фактически, покрывает российский беспредел

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец уверен, что рф была заинтересована в миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Именно в таком виде (в удобном для россиян составе, без независимой прессы). Думаю, в Кремле понимали, каким будет характер итогового отчета после посещения ЗАЭС. И мы убедились, что отчет, действительно, оказался достаточно лояльным и более выгодным рф, чем Украине. Более того – он создает нам серьезные проблемы. В то время, как путин влез всей пятерной на ЗАЭС, увеличивает риски ядерной катастрофы, МАГАТЭ, фактически, этот беспредел покрывает", – подчеркивает эксперт.

Он признался в нехорошем предчувствии, что далее ситуация станет развиваться в негативном для нас ключе.

"На ЗАЭС может появиться постоянная миссия МАГАТЭ, но с участием российских специалистов. Более того, оккупанты могут начать лоббировать идею нахождения на станции российского "миротворческого контингента" (или с участием российского компонента), – предупреждает Тарас Березовец. – Что, по сути, легитимизирует оккупацию ЗАЭС россиянами. Мол, раз уж они де-факто там находятся, давайте "проглотим" это. Лишь бы не было техногенной катастрофы на АЭС. Жаль, что украинская сторона не смогла воспользоваться своими козырями в выгодной для нас ситуации. Это определенно недоработка наших МИДа и Энергоатома".

Эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич предупреждал в комментарии "Телеграфу", что Украина имеет несколько сложных моментов, которые связаны с визитом МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС.