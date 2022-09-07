Ищут подходы к "Минску-3"? Украина заявила о давлении россии на главу МАГАТЭ

Атомная станция в оккупированном Энергодаре остается одним из наиболее проблемных объектов на нынешнем фронте

Российские "дипломаты" в ООН совершали попытки давления на руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси, прежде чем его командой было предоставлено весьма сухой отчет о совершенной поездке на Запорожскую АЭС. По мнению постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, на это намекает поведение представителей рф во время встречи Совбеза ООН накануне, где международных энергетиков и было заслушано. При этом аналитики ISW предполагают, что такие шаги Москвы могут свидетельствовать о поисках "рычага", который бы повлиял на позицию Киева насчет мирных переговоров о прекращении войны.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на выступление Кислицы в ООН, а также свежий анализ ситуации на фронте от Института изучения войны (США).

Кислица подчеркнул: его российский "колега" василий небензя едва ли не в прямом смысле устроил "нытье" о том, что якобы не успел ознакомиться с отчетом МАГАТЭ перед заседанием ООН. При этом именно россия была инициатором столь срочной встречи международных дипломатов.

"Единственное, что объясняет эту российскую суету, — это попытка оказывать давление на гендиректора МАГАТЭ Гросси и его команду, когда они еще готовили отчет", — подчеркнул украинский дипломат.

При этом он уверен, что российский план не сработал, из-за чего им пришлось в экстренном темпе придумывать не слишком убедительные отмазки по поводу того, почему отчет МАГАТЭ внезапно может оказаться не совсем точным. Также Сергей Кислица подчеркнул: россия должна покинуть территорию Энергодара, а прежде всего ЗАЭС. Он уверен, что лишь это может гарантировать не только возобновление ядерной безопасности, но и восстановление общего уважения к международному праву.

Впрочем, пока подвижек в демилитаризации территории Запорожской атомной станции не наблюдается. Как сообщают аналитики Института изучения войны, оккупанты на ядерном объекте создали все возможные условия, которые только повышают риск аварии. При этом предотвратить вероятные катастрофические последствия украинский персонал станции вряд ли сможет оперативно — снова-таки из-за вмешательства российских военных. И на это Москва имеет свои причины.

"Президент россии владимир путин мог бы попытаться использовать опасения, которые вызывают его действия, для принуждения МАГАТЭ и международного сообщества к фактическому признанию права рф на участие в эксплуатации ЗАЭС, которое он мог бы попытаться изобразить как фактическое признание оккупации россией юге Украины", — отметили в ежедневном отчете представители команды ISW.

Также специалисты не исключают, что ситуация на ЗАЭС может стать для россией "козырем в рукаве", чтобы усадить украинцев за стол переговоров и попытаться оформить процесс, который был бы аналогичным к "Минским соглашениям" 2014 года. Важно отметить, что в "Минске" россия везде была указана в качестве нейтральной стороны, а не непосредственного участника боевых действий.

Отметим, по мнению эксперта аналитического центра "Украинский институт будущего" Игара Тышкевича, Украина имеет несколько сложных моментов, которые связаны с визитом МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС.

Не в последнюю очередь на это влияет продолжительность пребывания международной миссии в Энергодаре. Как "Телеграф" уже писал, большинство членов "экспедиции" покинули станцию уже через несколько часов после приезда. Среди них был и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.