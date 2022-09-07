Звіт МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС: що з ним не так і хто отримав більше козирів

Очікування щодо МАГАТЕ на ЗАЕС схожі на очікування чогось суттєвого від ОБСЄ на Донбасі

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі та його команда надали дуже сухий звіт про здійснену поїздку на Запорізьку АЕС, розташовану в окупованому росіянами Енергодарі. На думку постпреда України при Організації Об’єднаних Націй Сергія Кислиці, російські "дипломати" в ООН робили спроби тиску на представників МАГАТЕ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що такі кроки Москви можуть свідчити про пошуки важеля тиску на Київ, щоб схилити його до мирних переговорів на умовах Москви. Експерти проаналізували звіт МАГАТЕ та ситуацію навколо ЗАЕС спеціально для "Телеграфа".

Із ситуації з ЗАЕС росіяни спробують вичавити новий "Мінськ"

Директор Київського інституту мирних досліджень, професор, політексперт Андрій Мішин наголошує, що таких погроз та ризиків ядерної аварії з серйозними наслідками для регіональної та глобальної безпеки прецедентів у світовій історії ще не було.

"Це перший випадок бойових дій на стратегічному об’єкті великої ядерної енергетики. Тому сам факт звіту МАГАТЕ по Запорізькій атомній електростанції є надзвичайно важливим для всіх конфліктуючих сторін, — зазначає експерт. — Але за змістом він виявився очікувано ні про що".

На думку Андрія Мішина, політична складова великої гри навколо ЗАЕС перейшла на новий рівень, який може тривати досить довго.

"Питання, – продовжує він, – як зуміють використати нову ситуацію Україна та її партнери. При цьому ясно, що Кремль використовує її на повну. Добрі наміри та побажання при відмові прямо озвучити, що саме росія обстрілює атомну станцію, наочно показують, що МАГАТЕ у поточному вигляді – це частина минаючого світопорядку, створеного після Другої світової війни, коли подібні структури при ООН прямо чи опосередковано залежні від постійних членів Ради Безпеки ООН, в даному випадку від росії та Китаю, тому завжди дивують очікування деяких українських політиків, що ось зараз ООН, МАГАТЕ, ОБСЄ та інші раптом візьмуть і виступлять проти Кремля".

Експерт вважає, що очікування щодо МАГАТЕ схожі на очікування чогось суттєвого від ОБСЄ в реалізації "Мінська 1" і "Мінська 2" у 2014-2015 роках.

"Я згоден з висновком Інституту вивчення війни США, що звіт МАГАТЕ щодо ситуації на Запорізькій АЕС Кремль буде використовувати для створення механізму постійного довготривалого тиску на Україну, подібного до Мінських переговорів. Для реалізації плану росії зараз є всі умови: по-перше, місія відбулася, і "потрібні" експерти МАГАТЕ залишилися на станції і "зображатимуть" спостереження за ситуацією. По-друге, доповідь МАГАТЕ нібито підтверджує, що незважаючи ні на що "станція продовжує експлуатуватися в нормальному режимі". По-третє, у звіті місії є частина, яка натякає, що за безпечну роботу станції відповідає Україна, а не російські загарбники. По-четверте, росія, як і в "Мінську", стандартно дистанціювалася від дотримання умов МАГАТЕ, переклавши відповідальність на Україну і продовжуючи звинувачувати Київ у "провокуванні ядерної катастрофи". Загалом проблема демілітаризації та деокупації ЗАЕС для Києва значно ускладнилася", – констатує Андрій Мішин.

МАГАТЕ, фактично, покриває російське свавілля

Директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець упевнений, що росія була зацікавлена в місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Саме в такому вигляді (у зручному для росіян складі, без незалежної преси). Думаю, в Кремлі розуміли, яким буде характер підсумкового звіту після відвідин ЗАЕС. І ми переконалися, що звіт, справді, виявився досить лояльним і вигіднішим для росії, ніж Україні. Більше того – він створює нам серйозні проблеми. У той час, як путін вліз усією п’ятірнею на ЗАЕС, збільшує ризики ядерної катастрофи, МАГАТЕ, фактично, це свавілля покриває", – наголошує експерт.

Він зізнався у поганому передчутті, що далі ситуація розвиватиметься у негативному нам ключі.

"На ЗАЕС може з’явитися постійна місія МАГАТЕ, але за участю російських фахівців. Більше того, окупанти можуть почати лобіювати ідею перебування на станції російського "миротворчого контингенту" (або за участю російського компонента), – попереджає Тарас Березовець. – Що, по суті, легітимізує окупацію ЗАЕС росіянами, мовляв, якщо вони де-факто там знаходяться, давайте "проковтнемо" це. Аби не було техногенної катастрофи на АЕС. Шкода, що українська сторона не змогла скористатися своїми козирями у вигідній для нас ситуації. Це безумовно недоопрацювання наших МЗС та Енергоатому".

Експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич попереджав у коментарі "Телеграфу", що Україна має кілька складних моментів, пов’язаних із візитом МАГАТЕ на територію Запорізької АЕС.