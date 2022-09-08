Представитель миссии уже обратился к обеим сторонам с предложением о заключении соглашения

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), недавно побывавшая с проверкой на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, Рафаэль Мариано Гросси прокомментировал свое предложение по зоне безопасности вокруг ЗАЭС и призвал Украину и россию подписать соглашение о неприкосновенности станции. Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию, которую в четверг, 8 сентября, распространяют российские СМИ.

"Идея состоит в том, чтобы сказать российским и украинцам: вы принципиально согласны с тем, что станцию нельзя атаковать? Так что давайте заключим простое соглашение по защите, фактически ’санктуаризации’ (неприкосновенности) станции", — пояснил глава МАГАТЭ, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС.

По его словам, он уже обратился с соответствующим призывом к обеим сторонам, которые враждую, а также добавил, что планирует встретиться с представителями как российской, так и украинской стороны для дальнейшего изучения плана. Дискуссия может состояться через 10–14 дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, как кровавый российский лидер владимир путин прокололся на лжи относительно Запорожской АЭС, заявив, что на территории станции нет военной техники армии россии, в то же время МАГАТЭ в своем отчете указало, что боевые машины все же там зафиксировало.